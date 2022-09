“The Last Of Us”: Llega el increíble tráiler de la serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey

Es seguro decir que hay un renacimiento de las adaptaciones de videojuegos en la televisión y el streaming: prueba de ello es la serie The Witcher de Netflix, y muy pronto, HBO entrará al ruedo con la adaptación del exitoso juego The Last Of Us. Inspirada en el videojuego de Naughty Dog de 2013, la nueva serie sigue a Pedro Pascal como Joel, un superviviente en los Estados Unidos postapocalípticos al que se le encarga el contrabando de una joven a través del país. ¿Por qué hay que traficar con la niña? Su inmunidad a la infección fúngica que asola el mundo podría ayudar a crear una vacuna para los pocos humanos que quedan.

Este es el resumen oficial de la serie, por cortesía de HBO: “La historia de The Last Of Us se desarrolla veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir”.

Junto a Pascal, la serie también está protagonizada por Bella Ramsey como Ellie, la adolescente bajo la protección de Joel. Gabriel Luna interpreta a Tommy, el hermano de Joel. Además, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce y Anna Torv tienen papeles recurrentes en la serie. Neil Druckmann, guionista y director del juego, vuelve a coescribir la serie con Craig Mazin, mejor conocido por su trabajo en Chernobyl. El compositor del juego, Gustavo Santaolalla, también regresa para escribir la música de la serie. Se espera que el estreno de The Last Of Us llegue en algún momento del 2023. Disfruta del tráiler a continuación, con un perturbador remix del clásico Alone and Forsaken de Hank Williams.

