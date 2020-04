“The Half of It”: Netflix reinventa “Cyrano de Bergerac” con un twist adolescente y lésbico

En 1897, Edmond Rostand escribió Cyrano de Bergerac, un drama narrado en versos alejandrinos en el que el escritor narra la historia del personaje titular, un cadete francés que además de ser un duelista notable, es un poeta dotado y alegre, y como si fuera poco, músico. Sin embargo, tiene una nariz bastante grande, lo que lo hace dudar de sí mismo y de declararle su amor a la bella e intelectual Roxanne. En la obra, presta su voz y su ingenio a otro hombre que quiere conquistar a Roxanne, y que no cuenta con su verbo, pero que es muy atractivo. Como se imaginan, al final todo se descubre.

Si la trama les suena familiar es por que hemos visto la historia muchas veces en filmes que van desde Roxanne hasta Sierra Burgess is a Loser, y ahora, el drama se reinventa como una comedia adolescente de manos de Netflix con la llegada del trailer de The Half of It, que nos presenta a la introvertida Ellie Chu, una adolescente que está perfectamente contenta con su vida: viendo películas viejas con su padre viudo, y haciendo las tareas de sus compañeros de secuundaria para ganar un poco de dinero.

Pero su trabajo se convierte en algo personal cuando Paul Munsky, uno de los deportistas de la escuela, la contrata para escribirle notas de amor a Aster Flores, una chica inteligente y popular fuera de su alcance… y que además es el crush de Ellie. Justo cuando el plan del dúo comienza a funcionar, emerge un nuevo problema: Ellie y Paul desarrollan una profunda amistad que ninguno de los dos podía prever, dando lugar a un triángulo amoroso.

Escrita y dirigida por Alice Wu, The Half of It promete ser una comedia de errores sobre la búsqueda del amor perfecto y encontrarte a ti mismo en el proceso. En una entrevista reciente, Wu reveló a EW que la película es realmente “sobre reconocer que hay muchas maneras diferentes de amar, y algunas de ellas son románticas y otras platónicas y otras familiares. Parte de la alegría es que puedes hacer ese viaje buscando tu otra mitad, pero el punto no es el hallazgo, el punto es que el viaje te ayudará a aprender más sobre ti mismo”.

The Half of It está protagonizada por Leah Lewis como Ellie Chu, Daniel Diemer como el atleta enamorado Paul Munsky, y Alexxis Lemire como Aster Flores. Se estrenará en Netflix el 1° de mayo de 2020. A continuación, el trailer:

