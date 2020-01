“The French Dispatch”: Así se ven las imágenes tras cámaras del nuevo filme de Wes Anderson

Wes Anderson es uno de esos directores que llama mucho la atención cuando se anuncia un nuevo proyecto. Desde su primer largometraje, Rocket Bottle, Anderson se ha convertido en un icono del cine independiente y ha recibido grandes elogios por su estilo único y distintivo, así como por los memorables personajes de su distinguida filmografía. Con grandes películas como The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic y The Grand Budapest Hotel en su haber, no es de extrañar que su última película ya tenga entusiasmados a sus fans. The French Dispatch está todavía lejos de estrenarse, pero poco a poco estamos obteniendo pistas sobre lo que Anderson y compañía están creando.

Muchos de sus colaboradores favoritos en pantalla están confirmados para aparecer en la película: el actor más notable es, por supuesto, Bill Murray, que ha aparecido en todas las películas de Wes Anderson desde Rushmore. Otros favoritos que regresan son Tilda Swinton, Willem Dafoe, Adrien Brody, Saoirse Ronan y Owen Wilson. Se rumora que Timothée Chalamet es el protagonista de la película, y el elenco también incluye a algunos ganadores del Oscar como Benicio Del Toro, Kate Winslet y Christoph Waltz.

La película está ambientada en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y se centra en los miembros de la prensa durante este tiempo. Anderson ha dicho que la película es una carta de amor a los periodistas, pero será especialmente interesante ver cómo será la visión de Anderson de la era. Con todos los atractivos detalles de la película, los fans del director probablemente estén contando los días que faltan para el estreno de la película. Desafortunadamente, el suspenso continuará, ya que todavía no se ha dado una fecha oficial.

Sin embargo, lo más cercano que podemos reducir es que la película se estrenará este año, y gracias a las redes sociales hemos recogido algunas imágenes de detrás de las escenas que interrumpen el rodaje. Échales un vistazo a continuación mientras esperamos más noticias sobre The French Dispatch.

Imágenes del rodaje de “The French Dispatch”. Fotografía: Messy Nessy

