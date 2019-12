“Tekashi69 Vs The World”: Snapchat estrena documental del rapero que conquistó el mundo y lo perdió todo

Snapchat le dedicará un capitulo de su serie Snapchat Vs The World al rapero de Brooklyn, Nueva York, Tekashi69, la cual contará, con lujo de detalles, las historia del músico que conquistó la escena musical y el genero rap en un abrir y cerrar de ojos y lo perdió todo tan rápido como lo logró.

El episodio que llevará por nombre Tekashi69 Vs The World contará con entrevistas con Tory Lanez, Cuban Doll, DJ Akademiks, Anuel AA, DJ Drama y muchos más. El capitulo también pretende mostrar con lujo de detalles la dificil vida personal del artista, al igual que sus vínculos con la banda delictiva Nine Trey Gangster Bloods.

Daniel Hernández, el verdadero nombre del músico de padres puertorriqueños, conquistó el mundo con temas como Gummo, Kooda, Keke, Gotti, y otros. Recientemente, fue sentenciado a dos años de cárcel.

El documental estará disponible en julio del 2020. Acá les dejamos el trailer para que lo disfruten:

