Tekashi 6ix9ine quiere saber el motivo por el que la gente lo llama “soplón”

Tekashi 6ix9ine salió finalmente de prisión la semana pasada luego de que un juez de Nueva York aprobara la solicitud hecha por el rapero para cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario por temor a ser contagiado por coronavirus en la cárcel.

Ahora, desde casa, tal parece que Tekashi no ha dejado el humor atrás para sobrellevar su reciente liberación, y prueba de ello es el hecho de que actualizó su biografía de Instagram con un par de preguntas capciosas: “¿Por qué todo el mundo me está llamando soplón? ¿Acaso me perdí de algo…?”.

Instagram de Tekashi 6ix9ine. Fotografía: MOR.BO/referencia

Durante su muy publicitado juicio, 6ix9ine testificó en contra de los miembros de la banda Nine Trey Gangsta Bloods y ofreció información sobre el funcionamiento de la misma. Meses antes del juicio, el rapero firmó un acuerdo de cooperación con la esperanza de recibir una reducción en la sentencia por los cargos que se le imputaron. Al conocerse esta información muchas personas comenzaron a referirse al rapero como “soplón” y “rata”.

Su reciente actividad en redes sociales demuestran que el rapero de 23 años está disfrutando poder volver a hacer de las suyas a través de las redes sociales, prueba de ello es el comentario reciente que hizo a través de la cuenta de Instagram The Shade Room, que reseñó en una publicación sobre la recompensa que las autoridades estaban ofreciendo para aquellos que notificaran sobre los negocios que no estaban cumpliendo con la cuarentena en la ciudad de Nueva York. El rapero sencillamente comentó: “Voy al rescate”.

De acuerdo con TMZ, los abogados del rapero aseguraron que Tekashi no tiene ninguna restricción con respecto al uso de sus redes sociales, pero insistieron que su uso será con “discreción y mucho sentido común”.

