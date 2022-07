“TÁR”: Cate Blanchett es una directora de orquesta en el esperado drama de Todd Field

El norteamericano Todd Field es conocido en el mundo del cine como un director de actores, y es conocido por dos excelentes cintas: Little Children de 2006, y In the Bedroom, de 2001, que le valieron a Field algunas nominaciones al Oscar por dirección y guion, y ahora parece que finalmente tendremos su última película, llamada TÁR, en la que colabora por primera vez con Cate Blanchett. En una reciente entrevista con The Film Comment Podcast, la propia Blanchett describió el proceso de trabajar con Field como fantástico: “es un colaborador fantástico. Trabajamos en Berlín. Interpreto a una directora de una célebre orquesta alemana, y mi nombre es Lydia Tar. Trata sobre una especie de caída en desgracia, un momento de vuelta a Jesús y sobre el proceso creativo, y sobre el poder, así que es realmente interesante”.

Los detalles de la película son escasos, pero la sinopsis oficial de la trama, extraída de un anuncio de casting, dice así: “El drama intelectual cuenta la historia de la mundialmente conocida músico Lydia Tár (Blanchett), que está a pocos días de grabar la sinfonía que la llevará a lo más alto de su ya formidable carrera. Petra, la encantadora y brillante hija adoptiva de Lydia Tár, de seis años de edad, desempeña un papel fundamental. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la pequeña es un importante apoyo emocional para su esforzada madre”.

Blanchett está acompañada por un reparto estelar compuesto por Nina Hoss, Noémie Merlant, Mark Strong, Sophie Kauer, Julian Glover y Allan Corduner. Hildur Guðnadóttir, que recientemente ganó un Oscar por su trabajo en Joker, compondrá la partitura. Escrita y dirigida por Field, TÁR será distribuida por Focus Features y se estrenará en exclusiva en cines el 7 de octubre. A continuación, el tráiler.

