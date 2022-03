Sydney Sweeney coprotagonizará con Dakota Johnson la película “Madame Web” de Marvel

Después de un año increíble en el que Sydney Sweeney ha protagonizado series como The White Lotus y Euphoria de HBO, la actriz se incorpora al Universo Marvel de Sony: Deadline informó que Sweeney unirá fuerzas con Dakota Johnson en la próxima película de superhéroes, Madame Web, en un papel hasta ahora desconocido.

La película está dirigida por el director y guionista británico, S.J. Clarkson, que anteriormente ha estado al frente de algunos episodios de Jessica Jones y The Defenders, ambos de Marvel y Netflix, además de dirigir un episodio de Succession. Mientras que el personaje de Sweeney aún no se ha dado a conocer, el de Dakota, Madame Web, fue introducido por primera vez en The Amazing Spider-Man en la década de 1980, y según The Hollywood Reporter, es “una mutante clarividente especializada en predecir el futuro de los superhéroes arácnidos, habiendo sido mentora no solo del alter ego de Peter Parker, sino también de múltiples generaciones de héroes que se hacen llamar Spider-Woman”.

“Tradicionalmente representada como una anciana ciega y paralizada, está rodeada de una máquina de telaraña necesaria para mantenerse viva, por lo que se mantiene alejada de los conflictos directos, y más bien envía a otros en misiones”. Madame Web será la siguiente entrega de la creciente lista de spin-offs de Spider-Man de Sony, entre los que se encuentran Venom: Let There Be Carnage, del año pasado, y la más reciente, Spider-Man: No Way Home.

Han sido 12 meses muy ajetreados para Sweeney, que es uno de los actores más solicitados del momento, y ha tenido una impresionante racha de papeles en algunos de los espectáculos más aclamados de los últimos años. Además de Euphoria, ha aparecido en el drama distópico The Handmaid’s Tale, y pronto aparecerá en National Anthem, una película en la que también participan la cantante Halsey, la estrella de Red Rocket, Simon Rex y el coprotagonista de Sweeney en Euphoria, Eric Dane.

Este año también será muy importante para Dakota, ya que acaba de protagonizar The Lost Daughter, dirigida por Maggie Gyllenhaal, además de aparecer en la adaptación de Carrie Cracknell de Persuasion, de Jane Austen, que se estrenará a finales de este año en Netflix.

