Sundance: “Minari” y “Boys State” ganan el Gran Premio del Jurado

Aunque los filmes de plataformas digitales como Neon y Hulu dejaron su marca en el Festival Internacional de Cine de Sundance, fueron los clásicos norteamericanos independientes como Minari y Boys State, los que se llevaron el Gran Premio del Jurado en el prestigioso concurso.

Otras películas como I Carry You With Me, Charm City Kids, e incluso, The Night House, también impresionaron al jurado, pero fueron los largometrajes de Lee Isaac Chung (Minari) y Amanda McBaine y Jesse Moss (Boys State) los que salieron ganadores durante la noche del sábado por sus poderes de narración y sus temas dramáticos.

El festival batió varios récords, desde la diversidad en su programación hasta las ventas, pues la edición 2020 ofreció una gama de historias narrativas documentales y narrativas oportunas, superando los límites, prometiendo nuevas voces y satisfaciendo nuevas alturas de los cineastas establecidos.

Netflix se convirtió en la plataforma de streaming que llegó al festival con más títulos, incluido el documental de alto perfil Taylor Swift, Miss Americana, dirigido por Lana Wilson.

Otro de los largometrajes que sorprendió fue Shirley, un psicodrama de la directora de Madeline’s Madeline, Josephine Decker, protagonizada por Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg como la autora Shirley Jackson y su marido.

Entre tanto, el filme más controversial del festival, On the Record, de Kirby Dick y Amy Ziering, se centró en las acusaciones de agresión sexual de un ex ejecutivo de música contra Russell Simmons; el largometraje todavía está a la espera de un comprador después de que la ex productora ejecutiva Oprah Winfrey se retirara del proyecto.

Los premios en las categorías de cine mundial fueron para películas de una amplia variedad de países, incluidos el Reino Unido, Kenia, Francia, Rumania, Noruega, Ucrania, Cuba, Irán, México y Lesoto.

En la competencia mundial de documentales de cine, el gran premio del jurado fue para Epicentro, un filme ambientado en Cuba de Austria, Francia y Estados Unidos, de Hubert Sauper, mientras que el premio del público fue para The Reason I Jump, del Reino Unido, dirigido por Jerry Rothwell.

Identifying Features de Fernanda Valadez de México y España, que fue adquirida por Kino Lorber, ganó el premio de audiencia dramática del cine mundial y también reclamó un premio de guión del jurado.

