Suiza aprueba ley que convierte a todos sus habitantes en donantes de órganos por defecto

Suiza votó este domingo a favor de aumentar la disponibilidad de órganos para trasplantes, convirtiendo a todas las personas en donantes potenciales después de la muerte, a menos que se hayan opuesto expresamente. El cambio legal, aprobado por el 60% de los votantes en un referéndum, supone un cambio drástico respecto al sistema actual. Con la legislación actual, los trasplantes solo son posibles si la persona fallecida da su consentimiento en vida, y a menudo se desconocen sus deseos.

En estos casos, la decisión se deja en manos de los familiares, que en la mayoría de los casos se oponen a la donación de órganos. Esto deja a muchos de los que necesitan un trasplante esperando en vano un órgano: a finales de 2021, más de 1.400 pacientes esperaban un trasplante de órganos en Suiza, un país de unos 8,6 millones de habitantes. El año pasado, 166 personas fallecidas donaron sus órganos en Suiza, y un total de 484 órganos de donantes fallecidos fueron trasplantados. Sin embargo, 72 personas murieron en 2021 mientras esperaban en una lista de espera para un trasplante de órganos, según la organización Swisstransplant.

“El público ha demostrado que está dispuesto a dar una oportunidad a las personas que están en la lista de espera”, dijo el director de Swisstranspant, Franz Immer, a AFP. Así que, en un intento de reducir el retraso, el gobierno y el parlamento querían cambiar la ley por un modelo de “consentimiento presunto”, algo ya adoptado en varios otros países europeos. Según este sistema, las personas que no deseen ser donantes de órganos después de la muerte deben decirlo explícitamente.

Los que no hayan manifestado claramente sus deseos se supondría que están a favor. Sin embargo, los familiares seguirían teniendo voz y voto. La normativa solo se aplicaría a los mayores de 16 años. Las condiciones médicas para la donación siguen siendo las mismas: solo las personas que mueren en una unidad de cuidados intensivos de un hospital pueden donar sus órganos, y dos médicos deben confirmar el fallecimiento.

Según las nuevas leyes, los familiares pueden negarse si saben o sospechan que la persona en cuestión habría decidido no donar un órgano. En los casos en los que no se pueda contactar con ningún familiar, no se podrá extraer ningún órgano. “No es una revolución, sino una evolución”, dijo el ministro de Sanidad, Alain Berset, tras el resultado. Sin embargo, algunos grupos no estuvieron de acuerdo con los resultados, afirmando que es “éticamente dudoso” suponer que alguien que no ha dejado clara su voluntad consienta en donar un órgano. También advirtieron que el cambio supondría una mayor presión para los familiares de los fallecidos, que no se atreverían a negarse por miedo a ser considerados egoístas.

