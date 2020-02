Studio Ghibli libera 38 soundtracks y playlists de todas sus películas en servicios de streaming

No hay nada en el mundo de la animación que se parezca a los hermosos visuales de una película de Studio Ghibli, y fans alrededor del mundo recibieron este año un regalo incomparable cuando la compañía fundada por el director Hayao Miyazaki anunció que había logrado un acuerdo con Netflix para la transmisión de toda su filmografía. Pero cualquier amante de Ghibli sabe que la música de sus película es tan memorable como sus imágenes.

Ahora, Studio Ghibli compartió el fin de semana la música de las películas de su catálogo en los servicios de suscripción de streaming de música como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play Music y YouTube Music. Y no se preocupen, que no es una compilación de grandes éxitos: son 38 álbumes en total, compuestos por 693 canciones. Si te preguntas cuáles son esos 38 álbumes, te comentamos que para empezar, los primeros 23 son las bandas sonoras de todas las películas de Ghibli hechas hasta los momentos, excepto Grave of the Fireflies (de la que el estudio no controla los derechos).

Acá la lista de los soundtracks:

● Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack-To the Far-off Land

● Castle in the Sky Laputa Soundtrack-Mystery of the Levistone

● My Neighbor Totoro Soundtrack Collection

● Kiki’s Delivery Service Soundtrack Collection

● Only Yesterday Original Soundtrack

● Porco Rosso Soundtrack

● Ocean Waves Soundtrack

● Pom Poko Soundtrack

● Whisper of the Heart Soundtrack

● Princess Mononoke Soundtrack

● My Neighbors the Yamadas Original Full Soundtrack

● Spirited Away Soundtrack

● The Cat Returns Soundtrack

● Ghiblies Episode 2 Soundtrack

● Howl’s Moving Castle Soundtrack

● Tales from Earthsea Soundtrack

● Ponyo Soundtrack

● Arrietty Soundtrack

● From Up on Poppy Hill Soundtrack

● The Wind Rises Soundtrack

● The Tale of the Princess Kaguya Soundtrack

● When Marnie Was There Soundtrack

● The Red Turtle Soundtrack

También hay 14 “álbumes de imágenes”, con música inspirada en algunas de las películas más populares de Ghibli, y finalmente, una colección doble de versiones vocales de las películas del estudio:

● Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack-Bird People

● Castle in the Sky Laputa-The Girl Who Fell From the Sky

● My Neighbor Totoro Image Song Collection

● Kiki’s Delivery Service Image Album

● Only Yesterday Image Album

● Porco Rosso Image Album

● Pom Poko Image Album

● Whisper of the Heart Image Album

● Princess Mononoke Image Album

● Spirited Away Image Album

● Image Symphonic Suite Howl’s Moving Castle Soundtrack

● Ponyo Image Album

● From Up on Poppy Hill Image Album-Piano Sketch Collection

● The Tale of the Princess Kaguya Soundtrack-Songs for Female Chorus Trio

● Studio Ghibli Songs-Expanded Edition

Entre este lanzamiento masivo y los recientes acuerdos de streaming de anime de Ghibli con Netflix y HBO, parece que el estudio finalmente está superando su reticencia a distribuir digitalmente su arte, lo cual son muy buenas noticias para los amantes del trabajo del estudio.

