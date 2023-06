Studio Ghibli lanzará la última película de Hayao Miyazaki sin tráiler y sin promoción

El famoso estudio japonés Studio Ghibli anunció recientemente que no emitirá anuncios ni tráilers de la última película del cofundador y animador Hayao Miyazaki, llamada How Do You Live?. La cinta, que se estrenará en Japón el 14 de julio, es una de las más esperadas de los últimos años, y se espera que sirva de conmovedora despedida para el genial creador de clásicos de la animación como Spirited Away, Princess Mononoke y My Neighbor Totoro.

How Do You Live? está inspirada en la novela homónima de 1937 del autor japonés Genzaburo Yoshino, y se basa en una historia de madurez sobre un joven cuyo padre murió cuando era pequeño. Hasta la fecha, Studio Ghibli ha dado pocos detalles sobre el proyecto y no tiene previsto publicar ningún tráiler antes de su estreno.

Publicidad

En una entrevista concedida la semana pasada a la revista japonesa Bungei Shunji, Toshio Suzuki, principal productor de Ghibli, confirmó que el estudio guardará silencio sobre la película hasta su estreno. “Como parte de las operaciones de la compañía, a lo largo de los años Ghibli ha querido que la gente venga a ver las películas que hemos hecho. Así que hemos pensado en ello y hemos hecho un montón de cosas diferentes con ese propósito, pero esta vez nos dijimos: ‘Eh, no necesitamos hacer eso'”, dijo.

Publicidad

“Hacer lo mismo que has hecho antes, una y otra vez, te cansa. Así que queríamos hacer algo diferente”.

Publicidad

Suzuki también comparó el enfoque de Miyazaki con el de los planes de marketing de Hollywood. “Hay una película americana — ¡ah, casi digo el título en voz alta! — que se estrenará este verano más o menos al mismo tiempo que How Do You Live?“, dijo. “Han hecho tres tráilers para ella, y los han lanzado de uno en uno. Si ves los tres, sabes todo lo que va a pasar en la película. ¿Qué opinan los espectadores? Debe de haber gente que, después de ver todos los tráilers, no quiere ir a ver la película. Así que quería hacer lo contrario”.

Publicidad

Miyazaki ganó el Oscar a la mejor película de animación en 2003 por Spirited Away, y fue nominado dos veces más, por Howl’s Moving Castle en 2006 y The Wind Rises en 2014. En 2015 recibió un Oscar honorífico.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?