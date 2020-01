Studio Ghibli confirma que está produciendo 2 nuevas películas este año

Puede que al 2020 apenas esté comenzando, pero el legendario estudio japonés de animación, Studio Ghibli, ya se encuentra trabajando bastante duro: en su mensaje anual de año nuevo, la compañía encabezada por Hayao Miyazaki anunció que para este año están produciendo no uno, sino dos nuevos filmes.

El primero es un largometraje de acción, aventura y fantasía dirigido por Miyazaki llamado Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (How Do You Live?), y pero del segundo no ofrecieron muchos detalles, excepto decir que se encuentra en producción

En el mensaje, el estudio también hizo referencia a la obra de teatro kabuki del estudio, Nausicaä of the Valley of the Wind, así como al parque temático de Studio Ghibli y su “desarrollo activo en el extranjero”: “Studio Ghibli continúa trabajando en dos nuevas películas. Además, el Parque Ghibli ha comenzado en serio, por lo que esperamos poder ofrecer de nuevo mucha emoción este año”.

El pasado mes de octubre, el productor de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, declaró que la nueva película de Miyazaki estaba completada en un 15% después de tres años y medio de producción: al parecer, esto representa un minuto de animación por mes. Recordemos que el director está trabajando en la película sin una fecha límite, lo cual es inusual.

Para saciar tu sed, sin embargo, te recordamos que el pasado mes de diciembre, Studio Ghibli abrió su catálogo para su compra en versión digital: las películas están disponibles para su adquisición en iTunes, Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play Store.

