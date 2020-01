Spike Lee hace historia: será el presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes 2020

El legendario director y activista Spike Lee, mejor conocido por filmes como Do The Right Thing, Malcolm X, y más recientemente, BlacKkKlansman, que le ganó un Oscar en el 2019 en la categoría Mejor Guión Adaptado, será el presidente del jurado de la 73ª edición del Festival de Cine de Cannes.

Lee, quien fue por muchos años, un crítico empedernido de Hollywood, e incluso apoyó movimientos igualitarios durante la década pasada, sucede a Alejandro G. Iñárritu, cuyo jurado del 2019 otorgó la Palma de Oro a la película Parasite, del director coreano Bong Joon-ho, que ganó un Globo de Oro y fue nominado a seis Premios de la Academia para el 2020.

El director nacido y crecido en Brooklyn, Nueva York, donde aún vive — y tiene la dicha de tener una avenida bautizada en su nombre — ha tenido una fuerte relación con Cannes desde la década de 1980, con largometrajes como She’s Gotta Have It y Do the Right Thing, que marcó su primera película en competencia.

Tras conocer la noticia, Lee emitió un comunicado en donde afirmó sentirse “sorprendido, feliz, y orgulloso, todo al mismo tiempo” por formar parte del jurado como presidente, de tan prestigioso premio.

“Para mí, el Festival de Cine de Cannes (además de ser el festival de cine más importante del mundo, sin faltarle el respeto a nadie) ha tenido un gran impacto en mi carrera cinematográfica. Desde aquí se puede decir Cannes cambió la trayectoria del que me hice en el cine mundial”.

“Me siento honrado de ser la primera persona de la diáspora africana en ser nombrada presidente del jurado de Cannes”, agregó el cineasta. La selección oficial para Cannes 2020 y el resto del jurado se anunciará a mediados de abril de este año.

En total, Lee ha tenido siete estrenos en el Festival de Cine de Cannes, incluyendo Jungle Fever (1991), Girl 6 (1996), Summer of Sam (1999), Ten Minutes Older (2002), y BlacKkKlansman (2018), que le valió el Gran Premio. Para esa película, Cannes sirvió como plataforma de lanzamiento que llevó a Lee hasta los Oscar en 2019.

