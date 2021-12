Singapur: Un joven de 22 años es arrestado por compartir nudes en OnlyFans

Un creador de OnlyFans fue detenido esta semana en Singapur después de que compartiera en línea fotografías y vídeos sexualmente explícitos a cambio de dinero, según informó la policía. Titus Low, de 22 años, fue acusado el jueves de dos cargos de transmisión de material obsceno por medios electrónicos a través de su cuenta de OnlyFans.

Al parecer, la venta de material “obsceno” es ilegal según el Código Penal de Singapur, pero se cree que Low es el primer creador de contenidos de OnlyFans en Singapur que es procesado por ello. Si se le declara culpable de estos dos cargos, Low se enfrenta a una pena de prisión de hasta tres meses, a una multa o a ambas cosas, según explicó la Policía de Singapur en un comunicado de prensa.

Low también fue acusado en virtud del Código de Procedimiento Penal de Singapur, ya que, según la policía, no cumplió una orden de no acceder a su cuenta de OnlyFans, según reporta el diario The Straits Times. La policía de Singapur dijo que recibió un informe en septiembre de que Low había compartido supuestamente imágenes y vídeos de sus “partes privadas” en OnlyFans. El 11 de octubre, la policía confiscó su cuenta y le ordenó que no accediera a ella.

Sin embargo, la policía acusa a Low de restablecer su contraseña, recuperar el acceso a la cuenta y compartir más contenidos. En una declaración, Low dijo: “Me gustaría comentar que se me ha acusado de publicar desnudos en un sitio web que no es de Singapur, OnlyFans. Esto trae mucho que decir sobre la ley aquí. Solo me he publicado a mí mismo en su mayoría y todos mis suscriptores son adultos que desean ver contenido consentido”.

Esta no es la primera vez que sucede algo como esto en un país asiático: en septiembre, una modelo de OnlyFans en Tailandia y su novio fueron detenidos por violar supuestamente las leyes de decencia al compartir contenido sexual, informó el Thai Enquirer.

