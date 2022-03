Si te gustó “Euphoria”, debes ver estas 8 series

No vamos a mentir: luego del final de la segunda temporada de Euphoria nos sentimos un poco vacíos. A partir de ahora, los domingos por la noche no tendrán penes sorpresas, estrés por dealers adolescentes, maquillaje chorreado por el llanto, ni pastillas o drogas. Si la tercera temporada de Euphoria tarda tanto en hacerse como la anterior, no veremos a nuestros jóvenes favoritos en riesgo hasta 2024, y la calidad de los memes está a punto de caer en picada. El show se mueve entre la autodestrucción y la autocelebración, la oscuridad y la ligereza, y su enfoque emocional y descarnado ha enganchado a personas de todas las edades.

Para algunos, Euphoria se nutre de la nostalgia de la juventud (y de todas sus tensiones), mientras que para otros, puede ofrecer una realización de deseos del mundo de fantasía que muchos tenían cuando eran adolescentes. ¿Lo bueno de esto? El creador, guionista y productor ejecutivo Sam Levinson no inventó el género de adolescentes pasándolo mal. Si te gusta ver a veinteañeros como adolescentes sufriendo de forma descarnada pero suburbana, las opciones son tan numerosas como las pastillas en la maleta de Rue. Hoy te ofrecemos una lista de series adolescentes como Euphoria: a menudo dolorosas, frecuentemente divertidas y nunca lo suficientemente largas.

1. Grand Army

Disponible en: Netflix

Al igual que Euphoria, Grand Army sigue de cerca las experiencias de varios personajes principales que asisten a la secundaria Grand Army. La serie arranca cuando una bomba explota cerca de la escuela, desatando el racismo y la xenofobia, así como la duda y la disociación de la identidad entre los personajes. Joey del Marco es un bailarín popular y franco, Leila Kwan Zimmer es una chica china dolorosamente necesitada y adoptada por padres blancos, Dominique tiene grandes sueños pero debe ayudar a mantener a su familia, Jayson Jackson es un músico de jazz que se mete en problemas con su amigo y Siddhartha es un nadador que siente que su sexualidad no será aceptada por sus compañeros. El talentoso reparto está formado en su totalidad por desconocidos, lo que resulta refrescante y agradablemente sorprendente.

2. Derry Girls

Disponible en: Netflix

Seamos sinceros: por mucho que probablemente todos hayamos deseado tener la glamurosa y dramática adolescencia de nuestros dramas adolescentes favoritos, la mayoría de nosotros probablemente nos sentimos más como los personajes de Derry Girls. Ambientada en la Irlanda del Norte de los años 90, la comedia sigue a un grupo de chicas irlandesas (y un chico inglés) en un colegio católico. Casi todo lo que hacen se descontrola de forma hilarante y desastrosa, y al final nadie conserva su dignidad. Es muy fácil de entender porque son muy jóvenes e ingenuas, pero también más inteligentes de lo que la gente cree, y tiene un gran corazón por debajo de todas las travesuras y humillaciones.

3. Baby

Disponible en: Netflix

Baby es una ventana llena de mugre a las vidas de varios estudiantes que asisten a un exclusivo instituto romano. La serie se centra principalmente en Chiara y Ludovica, que se dedican al trabajo sexual de lujo para ganar dinero. Está basada en una historia real: en 2014, se descubrió (gracias a un padre preocupado) que dos chicas de secundaria en el distrito rico de Parioli, Roma, estaban vendiendo sus cuerpos por sexo para comprar productos de lujo como ropa de diseñadores y artículos electrónicos. Al parecer, una docena más de chicas estaban implicadas en la red de prostitución de menores, pero la historia se centra en dos en especial: una de 14 y una de 16, que se involucraron en todo esto buscando “dinero fácil” en Google.

4. SKAM

Disponible en: Ningún streamer por lo que vemos, al menos legalmente hablando

Cada episodio de Euphoria está muy centrado en los personajes, lo que permite a los fans la oportunidad de profundizar en sus favoritos y conocer cómo su vida ha llegado a donde está ahora. La serie noruega SKAM es similar en este sentido. Se centra en la sexualidad, la salud mental, y mucho más. Sigue las pruebas y tribulaciones de un grupo de adolescentes noruegos a las que les encanta la fiesta y escuchar buena música pop y de baile. Cada temporada se centra en una protagonista diferente de un grupo de amigas: Eva, Noora, Isak y Sanaa se abren paso a través de los placeres y dolores del amor, la identidad, la religión y el sexo.

5. Genera+ion

Disponible en: HBO Max

La quinta de la lista es la serie original de HBO Max, Genera+ion. Esta serie para adolescentes tiene lugar en el condado de Orange, California, y dentro de un barrio conservador, nos centramos en un conjunto de personajes que están aprendiendo a explorar su sexualidad, ya sea a través de las relaciones o de otros medios, y lo que eso significa para sus familias y vidas personales. Aunque es una pena que solo haya durado una temporada, fue una gran serie, con algunos argumentos LGBTQI+ realmente buenos. Al igual que Euphoria, cada uno de estos personajes es diferente a su manera y se enfrenta a sus propios problemas, día a día.

6. Skins

Disponible en: Netflix

Esta lista no estaría completa sin la serie británica Skins. En esta popular serie, seguimos a un grupo de adolescentes mientras crecen en un entorno difícil, aprendiendo a ser sí mismos a pesar de los obstáculos que se encuentran constantemente en sus puertas. Considerada a menudo como la Euphoria de los millennials, Skins es una serie que hay que ver si se es fan de la serie de HBO. Aunque no es tan madura, no evita hablar de temas oscuros que a veces pueden ser demasiado tabú para hablar en otras series de adolescentes, desde las enfermedades mentales hasta los trastornos alimentarios, pasando por la sexualidad. Además, puedes ver una increíble actuación de Nicholas Hoult.

7. Yellowjackets

Disponible en: Paramount+

Una de las series más increíbles de esta selección es Yellowjackets, estrenada el año pasado y que sigue a un equipo de fútbol de secundaria que iba de camino a las eliminatorias nacionales cuando su avión se estrella en la selva. Avanzamos entre sus vidas en el bosque y sus vidas ahora como adultas, exponiéndonos a la oscuridad a la que tuvieron que enfrentarse cuando se dieron cuenta de que nadie iba a rescatarlas. Ahora bien, este es un drama adolescente que tiene el contenido maduro que se desea. Aunque el elenco de Yellowjackets también cuenta con un gran conjunto de actores adultos que cuentan la historia en el presente, la historia de las adolescentes en el bosque es realmente lo que hace esta serie única.

8. Freaks & Geeks

Disponible en: Pluto TV

A pesar de que solo duró una temporada, trágicamente corta, Freaks and Geeks ha dejado un gran legado: la serie sigue a la adolescente Lindsay Weir y a su hermano pequeño, Sam. En un intento de transformarse de geek a freak, Lindsay se une a un grupo de adolescentes divertidos y rebeldes, abandonando su identidad de nerd de las matemáticas. Mientras tanto, Sam y sus amigos luchan por encajar en algún sitio. Con un reparto en el que figuraban los que pronto serían grandes nombres, como Linda Cardellini, Seth Rogen, Jason Segel y Busy Phillips, Freaks and Geeks sigue siendo aclamada como una de las mejores series de secundaria de todos los tiempos.

