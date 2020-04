“Selah and the Spades”: El filme favorito de Sundance que encapsula el concepto de adolescencia y drogas desde un internado

Selah and the Spades es el primer largometraje de la talentosa y joven escritora, guionista y cineasta Tayarisha Poe. Este filme sobre un grupo de adolescentes en una escuela internada para hijos de millonarios en Pensilvania, fue una de las películas favoritas en el Festival de Cine de Sundance del 2019 y se basa en las sociedad secretas del colegio Haldwell, que llevan por nombre The Spades, The Sea, The Skins, The Bobbies y The Prefects.

El largometraje se basa en la vida de Selah Summers (rol interpretado por Lovie Simone), cuya historia es contada por la recién-llegada Paloma Davis (Celeste O’Connor), quien deberá aprender todos los trucos del grupo estudiantil que se encarga de distribuir drogas y alcohol a los alumnos. Todo se sale de control cuando una de las rivales de Selah, llena de ambición de poder, decide hacerle la vida de cuadritos a The Spades, el grupo más poderoso de todos.

De acuerdo con Poe, el proyecto se basa (vagamente) en experiencias propias y nace de uno de sus primeros cortometrajes: Lord of the Flies. El proyecto fue producido por Lauren McBride, Drew Houpt, Lucas Joaquin, Tayarisha Poe y Jill Ahrens.

Selah and the Spades estará disponible por Amazon Prime a partir del 17 de abril. Acá les dejamos el trailer para que lo disfruten:

