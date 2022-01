Sean Penn dice que los hombres se han “feminizado” debido a “genes cobardes”

El actor y director Sean Penn dijo recientemente que los “genes cobardes” están llevando a la gente a “renunciar a sus jeans y ponerse una falda”. Penn habló de su opinión sobre la masculinidad durante una reciente entrevista con The Independent, declarando: “Creo que los hombres, en mi opinión, se han feminizado bastante”.

Penn, quien actualmente protagoniza la recién estrenada película de acción Flag Day con su hija Dylan Penn, declaró recientemente al periódico británico The i que “ha habido una ausencia de comportamiento masculino”, ya que los roles de género están siendo cuestionados, así que el periodista que lo entrevistó le pidió que aclarara sus comentarios.

Penn añadió: “Tengo estas mujeres tan fuertes en mi vida que no se toman la masculinidad como un signo de opresión hacia ellas”. “Hay muchos, creo, genes cobardes que llevan a la gente a renunciar a sus jeans y ponerse una falda”. Su hija y coprotagonista en Flag Day, Dylan Penn, también estuvo presente durante la entrevista conjunta, que se publica hoy. Según el entrevistador, se quedó “callada” y “mirando al espacio”.

En la entrevista con The i, Penn también dijo: “Estoy en el club de los que creen que los hombres en la cultura estadounidense se han feminizado de forma salvaje. No creo que ser un bruto o tener insensibilidad o falta de respeto hacia las mujeres tenga nada que ver con la masculinidad, o lo haya tenido alguna vez. Pero no creo que [para] ser justos con las mujeres debamos convertirnos en ellas”.

Si bien las personas de la comunidad LGBTQ+, especialmente las personas trans, han estado abrazando la no conformidad de género durante décadas, en los últimos años se ha vuelto más común a medida que más y más personas adoptan estilos de vestimentas unisex.

