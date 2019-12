Rusia: Activista opositor a Putin es enviado a la fuerza a una base militar en el Océano Ártico

Un joven activista ruso de 23 años de edad, que responde al nombre de Ruslan Shaveddinov, fue tomado a la fuerza por el Ejercito de ese país y enviado Ártico para que se una al Servicio Militar Obligatorio.

Expertos en Rusia aseguran que la practica es mucho más común de lo que parece, ya que el Ejecutivo usa al Servicio Militar Obligatorio como excusa para dominar, silenciar e incluso, desaparecer a los opositores al régimen de Vladimir Putin.

Trump is already caging children, if he wins another term he’ll feel free to emulate his pal Putin and imprison his political opponents.



“Anti-Putin activist forcibly conscripted, sent to Arctic to a secret and remote air base as a political prisoner” https://t.co/45pYSS97VS