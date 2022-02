Durante la última década, la artista pop alemana Kim Petras se ha encargado de ponerle un poco de desenfado a la escena pop con sus disparatados temas, su aplomo y un cierto sentido de la provocación que le gusta cultivar, todo gracias a las redes sociales, cómo no. Su música siempre ha sido una hipnotizante combinación de electro pop, EDM y dance pop desde lo más sacarino hasta lo más dark, y luego del estreno de su álbum Clarity, hace dos años, sus fans esperan con ansia noticias de su segundo álbum de estudio, pero Petras no parece tener prisa.

Tras el recopilatorio de temática de Halloween Turn Off The Light, la artista decidió celebrar San Valentín en la música… a su manera. Su nuevo EP Se llama Slut Pop, y las siete canciones que lo componen no dejarán indiferente a nadie, con títulos explícitos y olor a lujuria. Incluso compró para la ocasión el nombre de dominio kimisaslut.com, que enlaza con su sitio web oficial, y cuyo look se asemeja al de muchos portales porno en Internet, con visualizadores para casa una de las canciones que reflejan la estética de la portada hiper femenina de Slut Pop, en donde la cantante va vestida de Barbie con su pelo rubio, labial rosa, brassiere turquesa y un maquillaje y look casi salidos de una porno californiana. Según la nota de prensa que acompaña la producción, la idea de Petras fue hacer un proyecto que sirviera como un “divertido y liberador recordatorio de que nadie debería avergonzarse (o ser avergonzado) por ser sexual”.

Un EP sex-positive, empoderador y divertido en la línea de Coconuts suena perfecto para Petras. Sin embargo, la mayor publicidad que ha tenido hasta ahora es el innegable hecho de que esta nueva entrega fue producida completamente por Dr. Luke, cuyo caso de abuso emocional y sexual contra Kesha sigue sin resolverse, al menos para esta última, que sigue atada aun contrato con él y su disquera. Petras es una de las colaboradores más conocidas de Luke desde hace mucho tiempo, y a diferencia de Kelly Clarkson y Lady Gaga, que rompieron públicamente sus relaciones laborales con el productor, Petras ha afirmado en entrevistas una y otra vez que nunca trabajaría con “alguien que creo que es un abusador de mujeres”, y que su experiencia con él ha sido positiva, pero que no pretende “descartar las experiencias de los demás o sugerir que no pueden existir múltiples perspectivas a la vez. Petras también ha dicho que “se le exige un estándar diferente al de otros artistas” por ser una mujer trans, pues parece recibir más críticas que colaboradores masculinos de Dr. Luke, como Young Thug y Lil Wayne. Sin embargo, también es la única artista que publica álbumes enteros producidos por Luke, y su base de fans coincide en gran medida con la de Kesha, lo que ha provocado un mayor escrutinio, y es algo que no podemos dejar de mencionar antes de sumergirnos en el EP como tal.

Slut Pop tiene una estética visual y casi espiritual del pop de principios de los 2000: es un chicle de glitter, brillante y que está tan producido que a veces se siente tan falso como unas prótesis copa DD, pero Petras siempre parece estar al tanto del chiste, haciendo guiños sobre lo absolutamente ridículo que es tener letras tan explícitas sobre un fondo pop casi banal. El sonido de la producción está en la línea de su reciente (y excelente) single Future Starts Now con sus sonidos electro-dance-pop, y sobre todo de su trabajo con Charli XCX en Unlock It, ya que por momentos nos encontramos al borde del techno y sumergidos en un sudoroso ambiente de club berlinés. Con letras como This is slut pop, whip your dick out, I’m a superpower bitch, I can make you cum, y I just sucked my ex, no gag reflex, está claro que este EP está hecho para pasar el rato, como si se tratara de un encuentro sexual de 15 minutos en el baño de un club, que es casualmente el mismo tiempo que dura el proyecto, con canciones que no pasan de los tres minutos y que parecen estar hechas para el público de TikTok.

Slut Pop se siente como una embestida de bangers que no nos da tiempo de respirar: es fácil imaginarnos en el club entre cuerpos sudorosos bailando lascivamente con cualquiera de estos temas y cantando el inconfundible woo-ah! de Petras. El tema de apertura, Slut Pop, mantiene una simple melodía durante sus dos minutos y establece el mood del resto de la producción, mientras Treat Me Like a Slut cambia la voz de Kim a un registro más bajo y sugerente con un beat house que hace transición al pegajoso XXX con su cachondo coro. Superpower Bitch es el tema más hyperpop de toda la selección, y sirve como abreboca a Throat Goat, con sonidos de cabras y de ahogos de gargantas profundas sin reflejos de náuseas que termina en un clímax de alarma que pasa directamente a They Wanna Fuck, quizás el tema más débil de la producción. Slut Pop cierra con Your Wish Is My Command, en donde Petras se declara una sumisa sexual sin restricciones.

Slut Pop no es innovador ni imaginativo, pero es sin duda una divertida colección de temas que nos transporta mentalmente al club para, como dice Petras, putear un buen rato al ritmo de la música, y es un acompañante perfecto para darle inicio a cualquier fin de semana con un poco de serotonina, y hecho para disfrutar sin culpas por un buen rato. Siempre y cuando no recordemos quien lo produjo, claro está.

Escucha Slut Pop en su totalidad a continuación:

