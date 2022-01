En 2019, FKA twigs compartió MAGDALENE, un álbum en el que casi literalmente se abría el pecho para mostrarnos su corazón roto en temas que demostraron cómo tuvo que reconstruirse a sí misma como mujer y como persona después de haber sentido que había desaparecido en una relación muy pública que le dejó algunas secuelas. Desde entonces, las cosas no han sido lo mejor para ella en lo que al amor se respecta: muy sabida es la denuncia que puso contra el actor Shia LaBeouf luego de sufrir meses de abuso físico y emocional junto a él. En Instagram, Tahliah Barnett ha dicho que ese trauma personal la hizo caer tan bajo que la idea de dejarlo y tener que volver a trabajar para reconstruirse le parecía imposible. Incluso llegó a pensar que las musas la habían abandonado, y que su creatividad finalmente había llegado a su fin.

Durante la pandemia, encerrada en casa, FKA twigs se dedicó a cultivar su círculo de amistades; mujeres con las que tenía conversaciones telefónicas o a través de FaceTime, y que a veces grababa como momentos que se sentían como un abrazo mientras todos estábamos a distancia; y así, poco a poco, comenzó a encontrar la inspiración una vez más, pero en vez de un álbum, decidió lanzar CAPRISONGS, una mixtape de 17 tracks que se siente como el trabajo musical más libre que ha hecho, como si se tratara de un peldaño que debía escalar para volver a centrarse en sí misma. De hecho, twigs nos hace saber sus intenciones en los primeros diez segundos de la pista de apertura de la producción, ride the dragon: con el suave arrullo de su voz, se dirige a nosotros, diciéndonos que nos hizo una mixtape, y casi podemos verla extendiendo sus manos con CAPRISONGS como un objeto tangible.

En esta oportunidad, FKA twigs trabajó junto a el español El Guincho, que ya se ha convertido en una figura consagrada cuando se trata de crear paisajes sonoros que llegue directo a las caderas, así como con Cirkut, Warren Ellis, Sega Bodega, Mike Dean, Arca y más, quienes se encargaron de expandir el espectro musical de la británica, desafiando nuestra idea del art-pop con destellos de R&B y electrónica a la que nos tenía acostumbrados. CAPRISONGS es “bronceador en el fregadero, alco pop en el lado, un helado de cereza… una fiesta previa a la salida al club, una reunión con un amigo en el aeropuerto, simplemente unión”, contaba en Instagram. En la mixtape escuchamos latin trap, pop electrónico, reggae, dancehall, drum’n’bass y más, llevándonos por un camino lleno de sorpresas, beats y sensaciones que comienzan en un sitio y terminan en otro, haciendo de toda la experiencia de escucha algo refrescante.

La primera mitad del álbum es la mejor: desde el lirismo melancólico de careless, un exitoso encuentro con Daniel Caesar, hasta las rimas de Pa Salieu en honda, hay momentos en los que la cantante amplía considerablemente el campo de su propia interpretación, con elementos que van desde el hyperpop (pamplemousse, con un genial uso del autotune) al dancehall (papi bones junto a Shygirl, uno de los mejores momentos del disco). Incluso el single tears in the club, salpicado de un sofisticado trap junto a The Weeknd, suena mejor dentro de la mixtape. Ya más allá de la segunda mitad, la producción va decreciendo en fuerza: a excepción de darjeeling, su colaboración con Jorja Smith y Unknown T, una parte expresiva de la parte final del disco parece consumida por los excesos, revelando una secuencia de temas que poco aportan cuando se acercan al bloque de trabajo inicial. El uso excesivo de interludios potencia este resultado, pues si bien hay fragmentos de voces y ruidos que garantizan más profundidad al álbum, invariablemente acaban minando la experiencia de escucha.

Lo mejor de CAPRISONGS es que no solo se aleja del refinamiento explícito de los discos anteriores de la artista, sino que abre un universo de nuevas posibilidades para FKA twigs, quien en definitiva recupera su groove después de algunos de los momentos más difíciles de su vida. Esta mixtape potencia la obra de twigs, tanto en la búsqueda de un sonido cada vez más accesible, como en los momentos de mayor vulnerabilidad sentimental. Es difícil no dejarse llevar por el fino repertorio que envuelve la experiencia del oyente hasta la canción final, pues se siente como una prolongación natural de todo lo que la cantante había hecho en discos anteriores, pero con un enfoque menos hermético y más despreocupado. Aunque CAPRISONGS cae esporádicamente presa de interludios poco desarrollados y una que otra canción menos que estelar, su frenesí de sintetizadores de otro mundo la convierte en una muy buena excusa para levantarse, sacudirse el polvo y volver a encontrar la inspiración.

Escucha CAPRISONGS en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?