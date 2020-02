Reino Unido: Gobierno cerrará fronteras a trabajadores no calificados que no hablen inglés

El Brexit ya comienza a tener efecto en las políticas del gobierno del Reino Unido, luego de muchos años sin poder tomar medidas de manera independiente, en las que tenía que estar sujeto a los acuerdos que mantenía como miembro de la Unión Europea.

Su más reciente medida será no permitir la entrada de trabajadores no calificados ni de personas que no hablen el inglés, como parte de sus nuevas leyes migratorias que terminaría con una era en la que personas extranjeras podían trabajar en el país en lugares como fábricas, hoteles y restaurantes.

El gobierno afirmó que esta medida representa una oportunidad única de tener el control absoluto de las fronteras “por primera vez en décadas”, para así eliminar la distorsión causada por la libertad de movimiento de la Unión Europea, de acuerdo a The Guardian.

Líderes sindicales acusaron inmediatamente al gobierno de un asalto a la economía, asegurando que esto traerá como consecuencias un aumento en el desempleo así como la clausura de múltiples fábricas y compañías.

Líderes laboristas y demócratas también expresaron su rechazo a la medida, mientras que el Unison (el sindicato de los trabajadores del gremio de la salud) afirmaron que esto puede ser un desastre para el sector.

The Guardian reseñó en su portal web, las medidas que se detallan la nueva ley migratoria para poder trabajar en el Reino Unido:

Las fronteras serán cerradas para trabajadores no calificados. Todos los inmigrantes deberán hablar inglés.

Cualquier ciudadano que desee trabajar en el Reino Unido deberá tener una propuesta de salario de entre 20.480 (para casos que no requieran habilidades puntuales como la enfermería) a 25.600 libras esterlinas

No se permitirán a los trabajadores independientes que deseen entrar en territorio británico sin una oferta laboral formal.

Las oficinas de migración fronterizas no aceptarán tarjetas de identificación de países como Francia e Italia

El umbral de habilidades para los ciudadanos extranjeros que desean trabajar en el Reino Unido se reducirá de grado a nivel A o su equivalente.

Se mantendrá el derecho de entrada al territorio a artistas, deportistas, músicos para competiciones, audiciones y presentaciones.

Se espera que el gobierno inicie una campaña de información para preparar a los empleadores para esta transformación en la vida pública del país, para que los ciudadanos de la Unión Europea reciban el mismo trato que los de otras nacionalidades.

