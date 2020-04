Recetas 4/20: Aprende a cocinar galletas de avena, chocolate y marihuana

Hoy es 4/20, el día más querido por los stoners alrededor al mundo, y aunque la pandemia nos obliga a mantenernos en casa, eso no quiere decir que los amantes de la marihuana no puedan ponerse creativos. Es por ello que el día de hoy queremos ofrecerles una sencilla receta de comestibles: galletas de avenas con pasas y nueces… y marihuana. Om nom nom.

Los comestibles son una opción válida y diferente para quienes están pasando la cuarentena, pero para que te conviertas en un chef del weed, debes primero aprender a hacer dos procesos importantes: descarboxilar la flor de cannabis y aprender a hacer mantequilla cannábica. Hey no, no te vayas. Es sencillo y una vez los domines podrás hacer los comestibles que quieras.

Te explicamos: La mantequilla con infusión de cannabis mejor conocida como mantequilla cannábica o cannabutter es una de las formas más sencillas y comunes de hacer comestibles de cannabis. Sin embargo, hacer mantequilla para muchos parece increíblemente difícil, en especial porque para activar el potencial psicoactivo, la flor debe ser calentada lentamente a baja temperatura (nada de agregar la marihuana directo en la receta, señores). Así que vamos a guiarte en este proceso.

Para hacer la mantequilla cannábica, vas a necesitar los siguientes ingredientes:

1 taza de mantequilla

1 taza (7-10 gramos) de cannabis molida y descarboxilada

Para descarboxilar la flor de cannabis con la que trabajando es importante: omitir este paso resultará en un producto final débil o inactivo. Verás, tu marihuana produce un cannabinoide ácido no tóxico llamado THCA. Cuando fumamos o vaporizamos cannabis, el calor convierte el THCA en THC, la molécula que produce efectos eufóricos. Si preparamos comestibles de CBD, se debe aplicar este mismo proceso, porque si no, no nos causará ningún efecto.

Primero, precalienta tu horno a 245ºF/120°C, y en una bandeja antiadherente para galletas, y cúbrela con papel parafinado. Toma tu marihuana y desmenúzala en piezas pequeñas. Inserta la bandeja en el horno y pon un temporizador para 30-40 minutos. Cada 10 minutos, mezcla suavemente los capullos con una ligera sacudida de la bandeja para exponer la superficie de los capullos por igual. Considera que el cannabis más viejo y seco puede requerir menos tiempo. Luego, muele el weed descarboxilada en trozos con un molinillo de mano. También puedes molerla antes, como en este tutorial que te encontramos:

Ahora, para hacer la mantequilla, toma una cacerola y derrite la taza de mantequilla. Añade 1 taza de agua y espera a que comience a hervir. Añade el cannabis que moliste. Ahora, baja la temperatura a fuego lento, tratando de manetener la temperatura baja (idealmente por encima de 160ºF/70°C pero nunca más de 200ºF/93°C) y deja que la mezcla hierva muy suavemente durante 2 o 3 horas, revolviendo ocasionalmente. La mezcla nunca debe llegar a hervir completamente.

Cuando haya pasado el tiempo, toma un colador y pon una tela de algodón sobre él sobre un envase de vidrio. Una vez que la mantequilla se haya enfriado, viértela sobre el embudo de la tela y el colador, y déjala colar libremente. Refrigera el frasco de mantequilla. Si se forma un exceso de agua en el fondo del frasco, puedes quitar la mantequilla sólida con un cuchillo y escurrir el agua, pero primero debes refrigerarla durante una hora antes de sacar el agua.

Una observación importante es que los comestibles caseros son muy difíciles de dosificar con precisión, así que no hay manera de garantizar la potencia o la homogeneidad de tu lote. En el caso de la mantequilla debes ir experiemntando de menos a más para saber qué potencia te gusta más, untándola en un pan tostado y ver los efectos, así ya sabes cuánto utilizar en tu próxima preparación.

Ahora que tenemos la mantequilla, ya podemos hacer las galletas de avena.

Ingredientes:

Bandeja para hornear, engrasada

2 huevos grandes

¾ taza mantequilla canábica

2 tazas de azúcar

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 cucharada de nuez moscada molida

1 cucharada de canela molida

2 tazas de harina de trigo

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de agua

2 tazas de avena

1 ½ tazas de chispas de chocolate

1 taza de nueces picadas (opcional)

Preparación:

Precalentar el horno a 350°F/175°C En un bowl, combina los huevos, la mantequilla, el azúcar y la vainilla Agrega las especias, la harina, el bicarbonato de sodio y la sal Añade el agua, las gotas de chocolate, la avena y las nueces. Mezclar bien Enfría la masa para las galletas durante 20 minutos en el refrigerador Colocar con una cuchara cantidades de masa del tamaño de una pelota de ping-pong, a unos cinco centímetros de distancia, en una bandeja para hornear engrasada. Hornea en el horno precalentado durante 12 a 20 minutos, o hasta que la parte superior se dore ligeramente ¡Disfruta!

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?