“Rata contagiosa”: Atacan al vehículo de una médica en España

La hora del aplauso es uno de los momentos más esperados por todos los españoles durante la cuarentena, ya que es el momento en el que los ciudadanos desde los balcones y ventanas de su casa honran la labor y el esfuerzo de todos aquellas personas que están en la primera línea de combate en contra del coronavirus (médicos, enfermeras y el resto del personal de salud y de primeros auxilios).

A pesar de que es un momento muy bonito en el que los ciudadanos se unen en el mismo propósito, se han presentado diversos casos en los que vemos a vecinos sier amedrentados por ser trabajadores en el área de la salud lo que los coloca en una posición de riesgo de contraer el virus

Prueba de ello es lo ocurrido con la ginecólogo Silvana Bonino quien reside en la ciudad de Barcelona. Bonino fue víctima de un acto de vandalismo cuando descubrió que en su carro estaba escrito el siguiente mensaje con aerosol “rata contagiosa”, de acuerdo con EFE.

“Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque. Me parece miserable, me da pena la gente así, pero estoy decidida a a seguir adelante”.