Rapera saudí Asayel Slay fue arrestada por video musical que define a las mujeres como “poderosas y hermosas”

Por resaltar las cualidades de la mujeres de la santa ciudad islámica de La Meca, una rapera de Arabia Saudita fue arrestada, bajo ordenes de la familia real.

Asayel Slay estrenó un vídeo musical de nombre Mecca Girl, en donde cataloga a las mujeres de su ciudad natal como “poderosas y hermosas”. En el clip se puede apreciar a la artista usar un hijab al estilo chador — es el velo que visten las musulmanas que les permite cubrirse gran parte de la cara, como el cabello y las orejas, pero pueden mostrar el rostro — mientras entra a un restaurante modesto y comienza a recitar sus letras en idioma árabe. Posteriormente, se lleva a cabo una coreografía con otras mujeres jóvenes y niñas.

El clip musical en donde Slay recita letras como “nuestro respeto hacia otras chicas, pero las chicas de La Meca son dulces como azúcar” está lejos de ser un exponente sexual o violento como la mayoría de los vídeos de rap que salen de los Estados Unidos. Sin embargo, algo sobre el empoderamiento femenino molestó de tal manera al establishment, que el gobernador de La Meca, Khaled al-Faisal, ordenó que Slay y los responsables de la creación del vídeo sean arrestados.

#SaudiArabia: The release of a rap song titled “Bint Makkah” (The Girl of Mecca) by Asayel Slay on YouTube has caused The Prince of Mecca to announce the arrest of those responsible for producing the video.



(the video & song are awesome!) https://t.co/wJWHCdYmK8