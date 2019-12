Q&A con el fotógrafo Diego Steiner Ibañez: “En el mundo actual cuando uno quiere, puede”

Diego Steiner Ibañez es un joven fotógrafo y estudiante de artes visuales que, como tomo integrante de la generación Z, se enamoró de la fotografía cuando comenzó a tomar fotos con su iPhone. Sin embargo, pronto descubrió el arte de las imágenes y evolucionó a la fotografía analógica, explorando escenas en blanco y negro.

El joven de padre suizo y madre argentina ha tenido la dicha de vivir en ambas naciones, donde también tuvo la oportunidad de explorar con las ricas imágenes que exponen los escenarios de estos dos hermosos países.

Sin embargo, no fue hasta que descubrió el arte incógnito (que se define como la practica de mostrar elementos de naturaleza humana sin tener necesariamente que mostrar a seres humanos) que decidió especializarse en fotografías que esconden elementos de naturalezas visuales inhumanas — y por ende, se pueden apreciar en sus fotos varias personas con mascaras o escondiendo sus rostros.

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Con respecto a esta practica poco implementada en el mundo del arte moderno, Steiner Ibañez dijo lo siguiente:

“Me gusta mucho el misterio y poder estimular reflexión, es mi forma de expresar mi mundo artístico y lo que me pasa por la cabeza. De manera visual quiero poder transmitir humor y esteticismo”.

El fotógrafo también tiene una obsesión con convertir los elementos ordinarios en extraordinarios, que le dan a su arte un toque surrealista hermoso y digno de apreciar. Recientemente conversamos con él, y nos explicó qué lo envolvió en este arte.

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Diego, gracias por hablar con nosotros. ¿podrías, por favor, contarle a nuestros lectores un poco sobre ti y cómo terminas convirtiéndote en fotoperiodista?

Hola a todos, gracias a ustedes por el interés y por la entrevista sobre mi trabajo. Soy estudiante de comunicación visual y arte contemporáneo, soy mitad suizo y mitad argentino y tuve la oportunidad de vivir en los dos países. Soy apasionado de la fotografía y me gusta mucho compartir y tener debates sobre lo que me llama la atención visual.

¿Qué te inspira a tomar fotografías y convertir lo ordinario en extraordinario?

Lo que me inspira en convertir lo ordinario en extraordinario es el hecho de poder crear escenas que no se ven todos los días, a veces llevo material conmigo y espontáneamente lo coloco en donde me parece significativo y estético, me gusta enviar mensajes detrás mis fotos.

La mayoría de tus imágenes esconden un elemento humano, aunque muchas veces, no fotografías personas. ¿Lo haces adrede? y ¿cómo logras este efecto?

A veces lo hago a propósito y otras no, es que me gusta mucho el misterio y poder estimular reflexión, es mi forma de expresar mi mundo artístico y lo que me pasa por la cabeza. De manera visual quiero poder transmitir humor y esteticismo.

¿Qué te motivó a ser fotógrafo y qué recomendación le darías a alguien que quiera ser fotógrafo profesional?

Lo que me motivó fue que en un momento de mi vida me di cuenta que me encantaba sacar fotos en cualquier lugar y en cualquier momento, simplemente para inmortalizar lo que me gusta y poco a poco se transformó en una fuerte pasión, en estudio y en un trabajo. ¿Consejos? Siempre mantén los ojos abiertos, defiende tu trabajo con orgullo y pasión, aprovechar todas las oportunidades, hablar y hacer contactos en el medio.

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Algunas veces has jugado con la fotografía en blanco y negro, creando un efecto visual muy íntimo. ¿Qué te motivó a hacerlo? y ¿Crees que nos hacen falta más imágenes en blanco y negro y menos color en el mundo visual artístico?

También hice fotografía analógica, y por eso me gusta tanto el blanco y negro que el color, es una cuestión de historia, el mundo fotográfico nació sin colores y también me parece muy estético. Creo que el mundo visual artístico es muy grande y tiene que tener de todo, tanto en blanco y negro que en colores.

¿Qué papel tiene la fotografía en este mundo de revolución digital, donde todos pueden tomar fotos con sus teléfonos celulares y compartirlas instantáneamente?

Muy buena pregunta, personalmente pienso que en el mundo actual cuando uno quiere, puede. Y lo que a mi me gusta es exponer mi trabajo y defenderlo, no simplemente sacar fotos y subirlas a instagram por ejemplo. Empecé justamente a sacar fotos con un iPhone, después quise aprender más sobre fotografía y decidí comprarme una cámara analógica, una digital, y material sofisticado.

¿Qué es la belleza para tí?

Creo que cada persona tiene su propio gusto y su propia definición de belleza, para mi belleza significa buena composición, tonos naturales, buen encuadre, y simplicidad, aunque a veces me complico mucho la vida…

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

Fotografía de: Diego Steiner Ibañez

