Q&A con el artista Poms: “No es algo fácil diferenciarse entre tantos ilustradores”

Argentina es uno de esos países de Sudamérica con una comunidad muy importante de artistas callejeros y grafiteros: muchos de ellos son reconocidos internacionalmente como Felipe Pantone, Martin Ron, Milu Correch y Ever, y Buenos Aires, la capital, atrae tanto a artistas callejeros locales como internacionales debido a su abundancia de edificios abandonados y paredes grises.

No hay casi ninguna restricción en cuanto a dónde pueden pintar los artistas y no es necesario obtener ningún tipo de autorización de la autoridad local. Todo lo que se necesita es el consentimiento del dueño de la propiedad, lo que lo convierte en el perfecto patio de recreo para los artistas urbanos.

Poms es un ejemplo de estos artistas: en las calles desde finales de los 90, su vida se fusionó entre el diseño y el graffiti, y hoy en día ha expandido su práctica a brillantes ilustraciones que mezclan el comentario social con la cultura pop.

Recientemente, conversamos con él para conocer un poco más de su trabajo, nos contó un poco acerca de sus inicios, de su estética, y de cómo hacerse notar en un mundo lleno de talentosos artistas.

“En cuanto a la estética, al momento de dibujar sigo ciertos parámetros obviamente y quiero que quede de determinada manera, pero es algo intuitivo. Es algo que fluye, al igual que cuando pinto graffiti”.

“Siempre Arriba”. Ilustración: Poms

“Rezando Para El Verano”. Ilustración: Poms “Pablito The Creator”. Ilustración: Poms

“Patrullero y Smiley”. Ilustración: Poms

¡Hola, Poms! Gracias por conversar con nosotros. Antes que nada, nos gustaría que te presentaras a nuestros lectores y nos contaras cómo terminaste en todo este mundo del street art y de la ilustración.

Soy Poms, artista y diseñador gráfico argentino. Tengo actualmente 34 años, y vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Mi primer contacto con el grafitti fue cuando tenía unos 15 años, por ese entonces estudiaba en un colegio técnico de publicidad. Allí tenia muchas clases de dibujo y tipografía, y era lo que más me gustaba. Al poco tiempo empecé a probar de pintar en la calle. Conseguía revistas de graffiti y VHS que llegaban desde afuera, y ahí veía un poco la escena mundial y cómo era la movida.

Tiempo después empecé a estudiar diseño gráfico y fue ahí donde pude incorporar un montón de herramientas y conocimientos que me ayudaron a lograr lo que hoy día estoy haciendo.

Es evidente que tu trabajo se inspira fuertemente en la cultura pop y en el día a día noticioso, todo con un toque de humor e ironía. ¿Cómo llegaste a tu estética particular?

En cuanto a la estética, al momento de dibujar sigo ciertos parámetros obviamente y quiero que quede de determinada manera, pero es algo intuitivo. Es algo que fluye, al igual que cuando pinto graffiti. Fui mejorando con el tiempo mi paleta de color y me apropié de unos 4 o 5 colores que son los que hoy día uso, me fijo mucho en las líneas también. Me gusta que todo sea muy simple y sintetizado. Creo que es lo que mejor funciona.

Muchos de tus trabajos parecen diseños caóticos de tatuajes. ¿Alguna vez te interesaría expandirte a esa área?

La verdad lo pensé muchas veces. Es algo que me gusta mucho y que miro mucho también. Tengo respeto por los artistas que se dedican a eso, por eso cuando decida hacerlo quiero que sea con dedicación. No encontré el momento de aprender a hacerlo, pero ya vendrá. De momento estoy explotando un poco mas todo esto de ilustración que vengo haciendo y también pintando algunas telas. Creo que el tatuaje es algo que hay que dedicarle tiempo.

¿Cómo es tu proceso? Eres alguien que planifica cada trabajo detalladamente, ¿o simplemente confías en tu instinto y la musa de cada día?

El proceso es bastante simple, suelo escribir todas las ideas que surgen, frases, conceptos, etc. Luego busco darle una vuelta para poder representarlas según como veo yo las cosas. Un poco de cultura Argenta, mezclado con el mundo del graffiti, utilizando mi lenguaje y lo que veo en mi día a día. Es un poco mi visión sobre la vida.

“Sí he tenido la oportunidad de hacer una muestra personal en 2019, y me gustó mucho el resultado. Creo que es una forma de evolucionar lo que venía haciendo en la calle, que era solo poner mi nombre de diferentes maneras. Para poder darle un enfoque mas artístico, y llegar a más personas y a otro público”.

“Buy Art”. Ilustración: Poms

“María”. Ilustración: Poms “ET”. Ilustración: Poms

Una de tus ilustraciones muestra a un hombre inhalando la palabra art dibujada en cocaína, con una frase que dice: buy art, not cocaine. ¿Hay una posición personal detrás de esa frase en particular?

Si hay algo personal en esa ilustración obviamente, como en la mayoría de las cosas que dibujo. Creo que no hay mucho que explicar sobre ella.

Vemos que además de tener una tienda oficial y hacer murales, has tenido la oportunidad de hacer muestras individuales en galerías. ¿Cómo percibes la experiencia de llevar un arte más callejero a un espacio cerrado y más controlado que muchos verían como parte del establishment del arte?

Sí he tenido la oportunidad de hacer una muestra personal en 2019, y me gustó mucho el resultado. Creo que es una forma de evolucionar lo que venía haciendo en la calle, que era solo poner mi nombre de diferentes maneras. Para poder darle un enfoque mas artístico, y llegar a más personas y a otro público. Este año tengo pensado otra muestra, y tal vez en Barcelona en Junio. Ya veremos.

Uno de los símbolos que más vemos en tu trabajo es el del Smiley Face. ¿Por qué te identificas tanto con este símbolo?

El Smiley es parte de la iconografía que suelo pintar e incorporar a mis ilustraciones. Me gusta mucho por su simpleza y es algo que veía siempre en artes de movidas ravers noventosas, lo cual me parece divertido. Me gusta utilizarla en combinación con otros elementos.

¿Qué consejo le darías a alguien que desee iniciarse en el mundo de la ilustración o del street art? ¿Cómo se puede hacer una diferencia real entre tantos talentos que existen en la actualidad?

Creo que no es algo fácil diferenciarse entre tantos ilustradores, pero se puede lograr. Tenés que hacer realmente lo que te gusta, y de la manera que te gusta. Ser real, y sincero con uno mismo a la hora de trabajar. El resto se va dando.

¿Qué significa arte para ti?

Una forma de expresión, crear algo que no existe, dejar tu marca.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?