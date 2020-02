Q&A con Allie X: “El amor se trata de la confianza incondicional y saber que puedes ser tú mismo delante de alguien”

Nadie hace pop alternativo como Allie X. Desde que su sencillo Catch del año 2014 se convirtiera en un éxito viral, la compositora y cantante canadiense se ha hecho su propio lugar en el mundo de la música con letras inteligentes, una voz cristalina y sus producciones fuera de lo común, haciendo de cada uno de sus temas una muestra de su firma distintiva.

El año pasado, presentó su mini-álbum, Super Sunset, en el que documentaba su experiencia personal en la ciudad de Los Ángeles, en donde reside hace cuatro años, algo que cambió su vida para siempre: no solo por los altibajos de estar en un nuevo lugar al que te vas acostumbrando poco a poco, sino porque en esa ciudad terminó enamorándose, y ha estado tratando de hacerse conocida. Lo bueno de todo esto, es que Allie parece tener una fórmula exquisita de synthpop irresistible.

Pero mientras escuchábamos esos bops, Allie tenía ya algún tiempo planeando su próxima producción, Cape God, que finalmente se dejará caer el viernes 21 de febrero. Para la canadiense, cada proyecto es una producción artística en toda regla, así que esta nueva era se trae un poco más de su goth pop en constante evolución con elementos visuales de vanguardia, dando como resultado un portafolio cuidadosamente curado que la establece como mucho más que una cantante, sino como una verdadera creativa multifacética.

Recientemente conversamos con Allie telefónicamente antes de que tomara un avión de Nueva York a Los Ángeles, y no solo nos contó de su época de nerd del teatro musical y cómo se enamoró de la comunidad LGBTQI+, sino que reveló lo que significa el amor para ella. Por supuesto, aprovechamos para que nos contara sobre su nuevo álbum y la estética goth americana detrás de este, y que nos diera algunas recomendaciones musicales, así que sin más preámbulos adentrémonos en el mundo de Allie X.

“Creo que el éxito — si no hablo desde la parte del ego de mi conciencia — es como estar en paz, estar a gusto, moverse a través del día de una manera en la que estés muy presente y viendo la belleza en todo, porque hay belleza en todo”.

¡Hola Allie! Gracias por hablar con nosotros, primero que nada, preséntate a nuestros lectores… puede haber alguien que no te conozca.

Me llamo Allie X, y soy una cantante y compositora, y en general una persona artística de Canadá, pero ahora vivo en Los Ángeles.

¿Quiénes han sido tus mayores influencias musicales a lo largo de tu vida?

Cuando era más joven me gustaban mucho las “cantantes-cantantes” como Mariah Carey y Celine Dion y Whitney Houston, y estaba muy metida con Liza Minelli. Realmente me siguen gustando todas esas personas

pero me interesé mucho más en la música cuando salí de la secundaria y empecé a escuchar un montón de música electrónica y Kate Bush y Björk y la lista sigue y sigue, pero creo que en general me atraen más las mujeres artistas porque me siento realmente inspirada por ellas.

Estoy un poco avergonzada de lo nerd que era y cuánto amaba el teatro musical en ese entonces, pero no voy a mentir sobre ello. ¡También hice música clásica! Así que hice como, entrenamiento clásico en piano e hice ópera y arias italianas.

¿Qué es el éxito para ti?

Vaya, es una pregunta filosófica… creo que el éxito — si no hablo desde la parte del ego de mi conciencia — es como estar en paz, estar a gusto, moverse a través del día de una manera en la que estés muy presente y viendo la belleza en todo, porque hay belleza en todo. Pero dicho esto, creo que estoy bastante obsesionada con mi carrera y me gustaría ganar dinero y me gustaría vivir muy cómodamente y me gustaría poder viajar, me gustaría poder tener cinco perros y tener ropa bonita, ¡no puedo decir que no me guste todo eso también!

Me gustaría poder elegir dónde vivir y que no tenga que ser en Los Ángeles, y ya sabes, siento que en mi vida ahora mismo estoy muy, muy privilegiada pero creo que me gustaría estar a un nivel de éxito donde pueda alejarme de la industria de la música y tomar un descanso en algún momento, lo cual no puedo hacer ahora mismo. Así que para mí esa es definitivamente una forma de pensar en el éxito también.

Dentro de poco aterriza tu disco Cape God, que es definitivamente algo diferente. Lo que hemos escuchado hasta ahora se siente como si el disco fuera una nueva era pero sigues siendo tú, ¿nos cuentas de todo esto?

Sí, eso es lo que muchos de mis fans han dicho y me encanta, porque en muchos sentidos es lo que más siento como yo de todo lo que he hecho… Siento que finalmente fui capaz de poner en palabras algunas cosas que son complicadas de decir, como si quisiera estar al lado de ropa limpia o lo que sea, ¿sabes? Estoy muy orgullosa del disco y estaba nerviosa al comenzarlo, porque a algunos fans — bueno, a muchos fans — tal vez no les gustaría tanto porque no es como electropop directo y en tu cara. Pero mis fans son increíbles, y todo el mundo pareció entenderlo inmediatamente.

He visto algunos comentarios de personas que están como, “oh, extraño el viejo sonido” o lo que sea, pero la mayoría de la gente está realmente dispuesta a hacer el viaje conmigo, lo cual es genial.

Allie X. Fotografía: Brendon Burton Allie X. Fotografía: Brendon Burton

“Cuando todos los chicos heterosexuales se burlaban de mí y de cómo me veía y porque era “rara”, siempre tenía a mis amigos gays diciéndome que era feroz y que tenía una gran voz. Era como si me levantaran y me hicieran reír. Tengo mucho fuego en mi corazón para proteger a esa comunidad”.

¿Cómo desarrollaste toda esta estética del LP? En esta oportunidad te veo realmente metida en la moda también…

Sí, ¡cada vez más! Aunque no lo describiría así de forma tan tajante. Definitivamente he subido más la moda en esta era porque diría que ahora tengo acceso a diseñadores que quieren apoyarme, y tengo un gran estilista que tiene la visión.

Pero la estética que siempre he imaginado es la de un fotógrafo, Greg Crewdson, ¿has oído hablar de él? Cuando estaba escribiendo el disco estaba mirando su trabajo — hago esto mucho cuando escribo, miro las imágenes para saber a dónde va todo — su nombre es Gregory Crewdson, hace fotos en la Costa Este principalmente y son muy cinematográficas, pero también hace estas imágenes muy clase media, de malestar, imágenes poderosas; pero siempre hay un elemento surrealista, algunas de ellas son un poco grotescas… si las buscas, inmediatamente sabrás lo que digo, es una idea muy, muy fuerte.

Esa fue mi inspiración para la estética, era una especie de mirada gótica americana… Así que cuando tomamos las fotos sabía que teníamos que ir a alguna locación ¡y yo sabía el fotógrafo que quería! Brendon Burton dispara mayormente paisajes como casas y edificios abandonados y conduce alrededor de los Estados Unidos por sí mismo fotografiando todo este tipo de cosas locas que ve, así que reuní un equipo en Nueva York, un estilista, cabello y maquillaje (a quienes realmente les confío esto), desarrollamos el look y me traje a todo el mundo al norte del estado de Nueva York y nos quedamos en una casa de campo juntos, ¡y filmamos en todos estos lugares diferentes!

Allá arriba fuimos a una cueva y de ahí viene la portada del álbum, fuimos a un arroyo, fuimos frente a una iglesia… fue una experiencia realmente asombrosa y tan experimental, pero estoy tan contenta con la forma en que todo salió.

¿Cómo es tu relación con la comunidad LGBT?

La comunidad LGBTQ+… me siento muy cercana a ella, yo misma como mujer cis nunca me relacioné con otras mujeres cis… he tenido muchas amigas en mi vida y sobre todo amigos gays y desde la secundaria esa ha sido mi gente. No sé, creo que tiene mucho sentido que como artista que esa haya sido mi demografía y mis fans, porque creo que es la energía que yo saco, supongo. Me llamo a mí mismo una aliada porque sí, lo soy, soy una verdadera aliada.

Tampoco sé por qué este nexo, me siento mucho más cómoda y más vista, creo. Siento como si la mayor parte de mi tiempo en la escuela (primaria y secundaria) cuando todos los chicos heterosexuales se burlaban de mí y de cómo me veía y porque era “rara”, siempre tenía a mis amigos gays diciéndome que era feroz y que tenía una gran voz. Era como si me levantaran y me hicieran reír. Tengo mucho fuego en mi corazón para proteger a esa comunidad.

¿Qué significa el amor para ti?

Creo que el amor significa — y esto lo aprendí hace poco — , que el amor no es sobre el enamoramiento (quiero decir, es una parte de él), pero no creo que sea sobre eso o ser obsesivo. Creo que el amor se trata de la confianza incondicional y saber que puedes ser tú mismo delante de alguien y que puedes estar cómoda, ¿sabes? Creo que el amor es… quiero decir, obviamente es algo muy físico, pero creo que es como una amistad también, creo que es como ser confiable y ser capaz de ser visto por alguien. Eso es lo que es para mí, en todo caso.

Hablemos un poco sobre la salud mental: ¿cómo luchas con tus inseguridades? y ¿qué consejo le darías a alguien que está luchando con la depresión?

Lucho con un montón de cosas… definitivamente me llamo a mí misma una adicta al trabajo, siento que nunca puedo hacer lo suficiente y siempre he tenido una baja autoestima, pero ha mejorado y me siento mucho más segura ahora.

También me da ansiedad, ¡me da mucha! Es temporal, por suerte, y creo que lo mejor de este tiempo es que la gente es realmente abierta sobre la salud mental por primera vez en la historia. En la gen-z es tan aceptado que la gente tenga problemas y ese es el consejo que yo daría: solo sé honesto acerca de tus sentimientos porque te quita un peso de encima cuando a) puedes sacarlo y hacer que alguien te escuche, y b) cuando puedes relacionarte con alguien porque muchas veces dices que tienes o sientes algo, y mucha gente dirá que ellos también pasan por lo mismo.

Como artista, ¿quiénes te inspiran hoy en día?

De hecho, una de mis colaboradoras en el disco es Mitski y ella me inspira mucho. Creo que me inspiran muchos artistas más viejos, como los Cocteau Twins, y me gusta mucho Elizabeth Fraser y su historia, y definitivamente Björk. Creo que las mujeres audaces generalmente me inspiran.

¿Qué estás escuchando? ¿Puedes recomendarnos algo?

Estaba escuchando el nuevo álbum de Clairo, aunque sé que no es súper nuevo, y también acabo de descubrir a Little Simz el otro día, ¡la amo! y también les recomiendo esta banda post-punk de Irlanda… ¿DC Fontaine? ¡Fontaines DC!

