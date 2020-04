¿Pueden fumar marihuana los contagiados con COVID-19?

¿Podemos fumar weed si tenemos coronavirus? Es una pregunta que muchos stoners o volados se hacen ahora mismo y lamentablemente, la respuesta puede ser tan enigmática y dividida como el mismo virus.

Al igual que muchas cosas que tienen que ver con el COVID-19 y la pandemia global que inició en Wuhan, China, a finales del año pasado, no existe una respuesta especifica a la pregunta sobre fumar o no fumar marihuana si se está contagiado, pero con 1.589.372 casos positivos a nivel mundial y un estimado de 158.8 millones de aficionados a la marihuana en la Tierra (aproximadamente el 3.8% de la población del planeta), es normal que surja esta pregunta.

Sin embargo, muchos expertos aseguran que, como es una enfermedad que afecta primordialmente los pulmones, sería lo más recomendable dejar de consumir por un tiempo. De hecho, la doctora Steffanie Strathdee, epidemióloga de enfermedades infecciosas, declaró en una entrevista con Leafly lo siguiente:

“En este momento, nos enfrentamos a una pandemia en la que el SARS-CoV-2 ataca las células pulmonares, preferentemente en el tracto respiratorio inferior. En mi opinión, es mejor prevenir que curar, así que aconsejaría a cualquiera que use marihuana que cambie a comestibles, especialmente si tienen problemas de salud subyacentes como problemas respiratorios (asma, EPOC), problemas cardíacos (hipertensión, diabetes) o deficiencias inmunes”.

No obstante, sabemos que no es un experimento que no se haya intentado y de hecho, dependiendo de la condición del paciente, se puede hacer. Daniel Saynt, director y fundador del club nocturno NSFW, reveló en una entrevista con High Times que sufrió de coronavirus y que consumió marihuana, sin saber que estaba contagiado, pero que posteriormente, cuando su condición física se complicó, cambio a los comestibles.

“Me dio fiebre y sentí que me estaba dando neumonía. Se hizo difícil reír o toser sin sentir dolor, y sentí que había un nudo en mis pulmones… Luego seguí con los comestibles durante unos días más, principalmente para ayudarme a dormir por la noche, ya que era difícil hacerlo porque que mi cuerpo estaba en constante dolor”.

Adicionalmente, Jordan Tishler, un doctor egresado de Harvard que se especializa en el estudio de la marihuana y el cannabis, asegura que no hay riesgo de consumir weed si se está contagiado con COVID-19 y que es recomendable si se siente mucho dolor.

“He tenido casos en los que usamos cannabis, generalmente por vía oral, para tratar dolores y molestias relacionados con la cirugía. Creo que el cannabis puede ser útil para cualquier cosa que cause malestar general”.

Shannon McGrew, fundadora y propietaria de Nightmarish Conjurings, sufrió de bronquitis y dejó de fumar por un tiempo, y aunque se queja de que su rutina cambió, pues “solía terminar mi día con un joint y leyendo un libro afuera de mi casa”, se tuvo que conformar con drogarse de otras maneras. “Pensé: ‘estaba bien, no puedo fumar, porque estoy tosiendo todo el tiempo, así que comenzaré a comer comestibles’. Fue alrededor de la época en que el virus estaba comenzando a avanzar”.

Sin embargo, como sabemos que cada persona es distinta y que cada organismo puede reaccionar de diferentes maneras al COVID-19, la recomendación más normal sería sustituir, aunque sea temporalmente, el weed por los comestibles.

