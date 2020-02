“¿Puede ser un delito expresar una opinión?”: Mon Laferte enciende Viña del Mar con un discurso político y feminista

Desde el fin de semana se realiza en Chile uno de los eventos más importantes del año: Viña del Mar, que se celebra en la Quinta Vergara no solo con un festival de la canción sino con las presentaciones de artistas locales e internacionales que van en la búsqueda del abrazo del “monstruo” y una que otra Gaviota de Plata, el premio otorgado por el público.

La jornada de ayer estuvo marcada por poderosos performances femeninos: Francisca Valenzuela cerró la noche destacando en su presentación a las víctimas oculares de las protestas acontecidas en Chile en los últimos meses, pero sin duda laguna el show de la noche estuvo a cargo de Mon Laferte, quien con un mensaje feminista y de lucha encendió el festival acompañada de invitadas como un grupo de cantoras chilenas, el rapero Guaynaa y la misma Francisca Valenzuela.

La artista chilena que desde hace algunos años reside en México, aprovechó su plataforma para dar un discurso cargado de contenido político en el que reveló que tenía miedo de actuar en su país luego de que Carabineros le pidiera a la Fiscalía que la citara por sus declaraciones sobre el apoyo a los manifestantes, así como sus numerosas críticas a la represión policial, que llegaron a su punto máximo con una impactante protesta en la alfombra roja de los Grammy Latinos 2019, en donde fue fotografiada topless con las palabras “En Chile violan, torturan y matan”.

“Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos, y yo estaba pensando qué hacer, y un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde Carabineros le pedía a la fiscalía que me citara a declarar, por haber cometido yo un delito”.

Laferte dijo que “desde ese entonces hasta subirme a este escenario incluso en este momento, yo he estado con mucho miedo”, haciéndose una importante pregunta: #¿puede ser un delito expresar una opinión?”, provocando la reacción del público, quienes gritaron “asesinos, asesinos” y “sin censura”. Minutos después, Laferte aseveró: “si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, métanme presa”.

Además, luego de recibir las Gaviotas del público, hizo un anuncio especial: “Quiero decirles que muchas gracias por venir. Sé lo que significa venir hasta acá. Quiero despedirme y no quiero que esto se tome a mal. Es un símbolo. Yo ya me llevé las gaviotas de platino y todas las cosas que ustedes pidieron, todo el cariño y todo. Pero como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, en un momento difícil; a modo significativo voy a entregar mis gaviotas porque yo no quería venir a celebrar un festival”, dijo, afirmando que se las daría a alguien que las necesite o alguna fundación que las quisiera rifar, aclarando que el cariño ya se lo llevaba consigo y que devolverlas no representaba para ella una ofensa para el festival.

Dale un vistazo al discurso completo de Mon Laferte durante su presentación en Viña del Mar a continuación:

