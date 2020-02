Productora chilena Fauna Producciones se declara en quiebra

Fauna Producciones, productora detrás de eventos chilenos como Fauna Primavera, Club Fauna y Fauna Otoño, decidió declararse en quiebra de acuerdo con información publicada por Diario Financiero y varios medios locales, que señalan que la empresa acumula deudas por más de 600 millones de pesos. Adicionalmente, la compañía afirma que durante los últimos años el “decreciente interés” de marcas comerciales por auspiciar y asociarse a eventos musicales y del público debido a la sobredemanda de eventos musicales, los habrían impulsado a pedir la quiebra.

Si bien recordamos, Fauna Primavera se canceló el año pasado debido a que la productora no pudo encontrar un headliner para el evento, que fue simplemente pospuesto y renombrado Fauna, como una celebración de sus 10 años de actividades. Aún así, el show se realizó bajo una nube negra debido a la cancelación de última hora de Hot Chip. Además, recientemente anunciaron la cancelación de uno de sus principales shows de este año: el regreso de Suede al Teatro Caupolicán, agendado para este 12 de marzo.

Cuando informaron sobre la suspensión de Fauna Primavera, la misma productora había revelado en el comunicado que estaban teniendo problemas con sus eventos: “El mercado no está para eso. Hoy a nivel global hay una sobreoferta en el negocio de los festivales, se han inflado los precios de los artistas y terminan costando mucho más de lo que valen por sí mismos. Es una burbuja que explotó. Otros años perdíamos plata con casos así, pero hemos aprendido ahora a no gastar en shows que sabemos no valen eso”, dijeron.

Durante sus 10 años de existencia, la productora Fauna llevó a Chile a artistas como Pulp, MGMT, Tame Impala, Morrissey, Jorge González, Lorde, Phoenix, Iggy Azalea, Air, Death Cab For Cutie y más.

