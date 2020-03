Post Malone confiesa que se tatuó la cara por “inseguridad” por sentirse “feo”

Post Malone, el rapero estadounidense que consiguió el éxito con temas como Sunflower, Congratulations y Circles, indicó que los tatuajes que se hizo en el rostro son el resultado de un mecanismo de defensa en contra de sus propias inseguridades.

Así lo reveló ante el periodista Kelefa Sanneh, quien escribió un profile para la revista GQ Style — Malone sale en la portada de la última edición — donde el artista de 24 años cuyo verdadero nombre es Austin Richard Post, confiesa que “soy un hijo de puta feo”.

“Tal vez proviene de un lugar de inseguridad, pues no me gusta cómo me veo, así que voy a poner algo genial allí para poder mirarme y decir: ‘Te ves genial, chico’ y tener un poco de confianza en sí mismo, cuando se trata de mi apariencia”.