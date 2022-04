¿Por qué el café te hace ir al baño?

Para muchos bebedores de café, su taza de café matutina tiene un efecto interesante: les hace ir al baño… muchas veces corriendo. Así que no, no solo te pasa a ti. El café no tiene este efecto en todo el mundo, pero para algunos, tiene un efecto laxante. Es una pregunta que se hacen muchos consumidores de cafeína: ¿por qué el café estimula estas visitas al baño? Resulta que en realidad hay una razón fisiológica por la que el café tiene este efecto. La composición química del café puede afectar a la gastrina, una hormona que estimula los músculos del colon. Esto hace que los músculos del intestino se muevan, lo que explica por qué el café hace que algunas personas deban ir al baño.

También hay otras razones por las que el café tiene este efecto. Mucha gente asume que el café nos hace defecar porque puede tener mucha cafeína, dependiendo de cómo se tuesten los granos de café. Sorprendentemente, la cafeína no es la culpable. Si el café estimula tus intestinos, no sólo estás sintiendo los efectos de la cafeína: el café contiene miles de compuestos, pero ninguno se ha relacionado definitivamente con las ganas de defecar después de tomar café. Aunque algunos han sugerido que moléculas como las exorfinas podrían estar detrás de estos efectos, la ciencia aún no ha confirmado nada.

Publicidad

El café en sí mismo puede no ser la única causa de su viaje matutino al baño. Otros posibles factores que contribuyen a su viaje al baño son: fluctuaciones hormonales, la acidez, la leche o crema que le colocamos, los edulcorantes artificiales o ciertas condiciones de salud. Si tienes intolerancia a la lactosa, tu café con leche o tu crema podrían ser la causa de tus viajes extra al baño; y si no es eso, pues resulta que a los pocos minutos de tomar café, el cuerpo libera hormonas que actúan en todo el sistema digestivo, incluidos el estómago y el intestino delgado, pues tu cuerpo libera las hormonas gastrina y colecistoquinina. Tanto la gastrina como la colecistoquinina desencadenan el reflejo gastrocólico, que estimula a tu cuerpo a realizar una evacuación intestinal.

Además, el simple hecho de tomar una bebida caliente puede hacer que tu sistema digestivo se mueva, así que un café puede estimularlo. Por otra parte, la mayoría de los cafés son muy ácidos, lo que puede irritar el estómago. El café estimula la producción de ácido gástrico, lo que puede causar problemas más adelante en el proceso digestivo. Es posible que los alimentos no se descompongan y absorban correctamente, lo que puede provocar diarrea. Como si eso fuera poco, algunas condiciones de salud pueden hacer que los intestinos se vacíen con más frecuencia, como el síndrome del intestino irritable (SII). Los pacientes pueden pensar que de repente necesitan ir al baño porque acaban de beber unas tazas de café, cuando en realidad están experimentando los síntomas del SII.

Finalmente, algunos edulcorantes artificiales pueden alterar el sistema digestivo y hacer que las cosas se muevan. Los edulcorantes artificiales que contienen alcoholes de azúcar como el xilitol, el manitol, el sorbitol y el eritritol (presente en la stevia) pueden provocar hinchazón, flatulencia y otros problemas digestivos. “En algunos casos, como con el café y los movimientos intestinales, es probable que no haya existido una demanda médica suficiente para hacer una investigación seria”, explicó a CNN el Dr. Kyle Staller, director del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Hospital General de Massachusetts. “También puede ser un caso de obviedad. Lo que significa que no se necesitan múltiples estudios para saber que el café induce el movimiento intestinal cuando representa una parte tan importante de la vida diaria de muchas personas”. Como puedes ver, hay muchas razones por las que el café te hace tener que ir al baño. ¡No todo está en tu cabeza!

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?