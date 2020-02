Policía rusa detiene grabación de video musical de Pussy Riot

La agrupación Pussy Riot se han convertido en una de las principales voces en contra del Kremlin y las políticas de Vladimir Putin, que apuntan a una corrupción sin precedentes en Rusia. Es por ende que el Ejecutivo de esa nación hace lo que sea necesario para detener las producciones artísticas de la banda, y así lo hicieron el domingo 9 de febrero, cuando cerraron arbitrariamente el sitio donde estaban grabando un vídeo musical.

De acuerdo con un comunicado emitido por la misma banda, la canción para el clip, titulada БЕСИТ / RAGE, está “dedicada a un dolor que nosotras, las feministas y las personas queer, sentimos que somos los enemigos del estado”. Entre las letras más destacadas resalta las siguientes: “Un bastón de policía en mis costillas, hoy estoy cantando con sangre”.

⚡️⚡️



Today, 9th of February 2020, St Petersburg, the Russian police broke into the location where Pussy Riot were filming a video for our next single “БЕСИТ / RAGE”. We were accused of “GAY PROPAGANDA” & “EXTREMISM”.



150 activists, mostly female & queer, took part in the shoot pic.twitter.com/KI7OvnGwPI