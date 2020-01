“Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution”: Pokémon celebra 20 años de su primer filme con un remake CGI

Si bien muchos podrían decir que estamos sobresaturados de Pokémon, lo cierto es que sería una mentira decir que no estamos emocionados de ver el elegante remake en CGI de la película de Pokémon que nos hizo llorar cuando teníamos ocho años. Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution, el remake CGI de Pokémon: The First Movie llega a Netflix dentro de poco después de hacer su debut mundial el verano pasado en la Anime Expo 2019.

Y no, no es una coincidencia que la 22ª película de Pokémon se parezca mucho a la primera: el remake CGI celebra el 20º aniversario del primer largometraje de la Pokémon Company, que marcó el comienzo del ascenso de la franquicia. Aunque no se estrenará en la gran pantalla, al menos el gigante del streaming se encargará de hacer llegar el filme a la mayor cantidad de pantallas posible, pues en los últimos años, se han esmerado en complacer a los fanáticos del anime. Esta es la sinopsis oficial de la película:

“Cuando investigadores descubren un fósil del Pokémon Mew Mítico, desencadenan una creación que va en contra de las propias leyes de la naturaleza. El Pokémon Legendario Mewtwo estaba destinado a ser utilizado como herramienta de destrucción. Pero a medida que Mewtwo se da cuenta de su dudoso origen, comienza a resentirse con sus creadores humanos y busca venganza…”

Otro de los atractivos de la película es que tendrá algunas voces familiares para los fanáticos de la versión original en japonés, ya que el reparto de voces original regresa para la película, incluyendo la voz original de Mewtwo, Masachika Ichimura. La dirección estará a cargo de Kunihiko Yuyama y Motonari Sakakibara, con un guión de Takeshi Shudo. Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution llega a Netflix el Día de Pokémon: el 27 de febrero de 2020.

Dale un vistazo al trailer a continuación:

