Piscis Season Energy”: Llénate de emoción, espiritualidad y un toque de magia con esta nueva playlist zodiacal

Con el fin de la temporada de acuario, puede ser que estés un poco cansado soñando soluciones a todos los problemas del mundo e imaginando mil futuros diferentes. Pero no te preocupes, que a partir de hoy y hasta el próximo 20 de marzo recordarás lo que es sentir gracias a la llegada de Piscis en la rueda zodiacal, y durante este tiempo, nos pide que alejemos nuestras energías del intelectualismo brillante de Acuario hacia la empatía, la intuición y la espiritualidad: con los pececitos reconocemos que aunque todos somos únicos, todavía estamos conectados, somos interdependientes. Piscis es un signo de agua, y está orientado emocionalmente, sintiendo todo profundamente.

Hay un pequeño estereotipo (con el que probablemente estés familiarizado si has pasado algún tiempo mirando memes de astrología) de que Piscis llora todo el tiempo: la felicidad, la soledad y la ira son igualmente capaces de provocar lágrimas. Esto no significa que pasará toda esta temporada llorando, pero debe esperar volver a familiarizarse con sus emociones más profundas. Los piscianos también tienen una perspectiva espiritual única, capaz de ver más allá del individuo, incluso más allá de la comunidad, hacia lo cósmico. La intuición de Piscis puede ser tan impresionante que parece sobrenatural. Es posible que no te vuelvas más psíquico durante la temporada de Piscis (aunque, por otro lado, ¡podrías!), pero es probable que te atraigan las cosas cuyo poder no puedes explicar racionalmente, desde el arte hasta el tarot y tus sueños.

Así que con toda esta aura de magia y emoción, te traemos la playlist Piscis Season Energy: aprovecha esta oportunidad para escuchar las canciones que te hacen sentir demasiado, para escribir poemas, para llamar a tus amigos solo para decirles lo mucho que te importan. Así que si necesitas liberarte, te dejamos estos 45 tracks que incluyen artistas como Cuco, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Miranda!, Lana Del Rey y mucho más. Dale play y abre ese corazón.

