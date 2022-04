Perú: Pedro Castillo propone castración química para violadores de menores tras caso de abuso sexual de niña de 3 años

El presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció el fin de semana que el Gobierno de su país se encuentra estudiando medidas drásticas como la implementación de la castración química obligatoria para los violadores de menores, adolescentes y mujeres, como se ha hecho en otros países del mundo. Tras el caso de secuestro, tortura y agresión sexual a una niña de 3 años en la ciudad de Chiclayo en los últimos días, y que conmocionó profundamente al la nación sudamericana, el Jefe de Estado dijo que el abuso sexual contra menores no quedará impune, afirmando que se trabajará para prevenirlo y erradicarlo.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó Castillo en un comunicado de Presidencia de la República. “Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.

Publicidad

Manifestación por secuestro y violación sexual de una niña en #Perú



El presidente peruano, #PedroCastillo, anunció que su gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. /cq pic.twitter.com/aQIfvyUPzI — DW Español (@dw_espanol) April 18, 2022

El máximo dignatario remarcó que esta medida debe ser incluida en el Código Penal y que se requiere la aprobación del Congreso de la República para determinar su legalidad, tal como se ha hecho en países como Rusia, Estados Unidos (en siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, donde ya se implementa. “Exhortamos al Congreso de la República a apoyar medidas concretas a favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos actos violentos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de personas indefensas”, dijo.

En este contexto, el presidente Castillo afirmó que el Gobierno está monitoreando el estado de salud de la menor secuestrada en Chiclayo. Para ello, se ha dispuesto que, de ser necesario, sea trasladada a la ciudad de Lima — junto a sus padres — para su rehabilitación y apoyo psicológico. Además, se brindará asesoría legal y asistencia jurídica gratuita a la familia.

#VIDEO | Chiclayo: PNP reveló la confesión del violador de la menor de 3 años



Familiares de la pequeña piden la pena de muerte para Juan Antonio Enríquez García.https://t.co/bLaxfDmBwU Publicidad — La República (@larepublica_pe) April 17, 2022

Mientras tanto, las autoridades peruanas ya detuvieron al responsable del hecho, que ha sido tildado por la prensa como el “Monstruo de Chiclayo”: se trata de Juan Antonio Enríquez García, un taxista de 48 años, quien se encuentra siendo investigado tras haber grabado la agresión sexual contra la niña con su teléfono. Por el material gráfico obtenido, no se descarta que el sujeto pertenezca a una red de pornografía infantil. Enríquez por ahora cumple con la prisión preventiva en el penal de Picsi a donde fue trasladado bajo diversas medidas de seguridad debido a que la población buscaba lincharlo.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?