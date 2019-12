Penn Badgley confirma que “You” tendrá tercera temporada… accidentalmente

Es probable que todavía estés despegando la mandíbula del suelo después de haber visto la segunda temporada de You en Netflix durante todo el fin de semana, pero al parecer, ya tenemos noticias sobre la tercera rntrega del show, y todo ello gracias al propio Penn Badgley, quien accidentalmente dejó escapar un gran secreto sobre la próxima temporada de You en una entrevista.

No vamos a revelar mucho, pero la segunda temporada termina con una impactante bomba que pocos vieron venir, y durante la promoción de la segunda temporada del show, Badgley, como siempre, ha estado manteniendo su posición de no romantizar a Joe Goldberg, el personaje principal de la serie. Sin embargo, en una nueva entrevista con Entertainment Tonight, habló un poco más sobre la relación entre Joey el personaje de Love, a quien conocemos en este nueva entrega. Atención: la entrevista contiene spoilers.

Al comentar que Joe parece haber encontrado su match con Love, Badgley dejó escapar que la tercera temporada está en el horizonte. “Saben, me atrevo a decir que en la tercera temporada… oh, Dios”. En un intento por dar marcha atrás, Badgley dijo rápidamente: “Literalmente no sé nada sobre la tercera temporada”, lo cual es una locura dado que Netflix aún no ha confirmado nada al respecto.

Una de las productoras de la serie, Sera Gamble, incluso reveló que ya tienen algunas ideas para la próxima entrega: “Cruzaremos los dedos para poder seguir contando la historia. No tenemos ningún tipo de confirmación oficial ni nada. Diré que cuando originalmente vendimos el show, lo describimos muy ampliamente ya que cada temporada sería una nueva obsesión de amor y un nuevo mundo”.

“En la próxima temporada es importante decir que Joe no ha aprendido que no puede seguir buscando a gente a quienes les ponga sus esperanzas y sueños de esa manera. Parece claro que está cayendo en alguna versión de ese mismo patrón. No puedo decir que sepamos exactamente lo que sería una tercera temporada, pero sí puedo decir que las cosas no irán bien para Joe”.

Aún sin “confirmación oficial”, parece que más historias de You son inevitable: la autora de la novela original, Caroline Kepnes, ya tiene un tercer libro en marcha, y un cuarto libro fue confirmado antes de la fecha de estreno de la segunda temporada. Parece que la exitosa serie seguirá haciéndonos temblar durante dos años más, y solo podemos imaginarnos cómo se pondrán las cosas con Joe y Love. Crucemos los dedos.

La segunda temporada de You ya está disponible en Netflix.

