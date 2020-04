“Peninsula”: La secuela de “Train To Busan” estrena un brutal trailer en un mundo devastado por los zombies

Si te quedaste con ganas de más historias coreanas de zombies después de ver la segunda temporada de Kingdom en Netflix, no te preocupes: el director Yeon Sang-ho hace unos días ofreció algunos adelantos de lo que será su nueva película, Peninsula, la secuela oficial de la taquillera Train To Busan de 2016, protagonizada por Gong Yoo; y hoy oficialmente le daremos un vistazo al primer trailer, que promete ampliar el alcance y el ingenio de la original.

Si no la recuerdas (o todavía no la has visto), te recordamos un poco la original: Train To Busan estuvo llena de acción y momentos impactantes, pero también fue un filme que nunca perdió de vista a sus personajes, pues también es una historia de padre e hija y una narración de supervivientes que cuenta lo que sucede si un grupo de personas queda atrapado en un tren de alta velocidad, y la única esperanza de escapar es un salto oportuno a la estantería del equipaje. Es increíble, y definitivamente te recomendamos que le des un vistazo.

Ahora, Peninsula estará protagonizada por Gang Dong-won y Lee Jung-hyun, y está establecida cuatro años después del estallido de la zombificación en Corea del Sur, con un mundo en un estado de desesperación absoluta. Aquí está la sinopsis oficial:

“Jung-seok, un soldado que previamente escapó del páramo enfermo, revive el horror cuando se le asigna una operación encubierta con dos simples objetivos: recuperar y sobrevivir. Cuando su equipo se tropieza inesperadamente con los supervivientes, sus vidas dependerán de si prevalece lo mejor o lo peor de la naturaleza humana en las peores circunstancias”.

Con esa descripción muy apta para la pandemia que vivimos en este momento, los dejamos con el trailer oficial. Y no, aún no hay una fecha oficial de estreno, pero esperamos que Peninsula llegue a los cines (y que desde allí podamos verla) en algunos meses.

