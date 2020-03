“Peninsula”: La secuela de la icónica “Train To Busan” de Yeon Sang-ho nos ofrece su primeras imágenes

En el 2016, una de las películas más exitosas de Corea del Sur fue el drama Train To Busan, que narraba la historia de una epidemia que transformaba a las personas en zombies, y que se salió un poco del típico cliché de este tipo de cintas gracias a la dirección de Yeon Sang-ho, quien puso en el centro de la historia un conflicto entre un padre y su joven hija.

Protagonizada por Gong Yoo (a quien muchos recuerdan como el protagonista del k-drama Coffee Prince), la película fue un hit de adrenalina pura gracias al dinamismo de la cinematografía y un guión brillante. Desde entonces, muchos han querido que el director hiciera una secuela de esta historia, y luego de traernos su película Psychokinesis en el 2018, parece que finalmente llegará la secuela de Sang-ho.

En una entrevista reciente con Screen Daily, el cineasta ofrece más detalles sobre la trama. “Tiene lugar cuatro años después de Train To Busan, en el mismo universo, pero no continúa la historia y tiene diferentes personajes”, compartió Yeon. “La autoridad del gobierno fue diezmada después del brote de zombies en Corea, y no queda nada excepto los rasgos geográficos del lugar, por lo que la película se llama Peninsula“. Estos son los posters para América Latina:

La película seguirá al personaje de Jung-seok (interpretado por Gang Dong-won), un ex soldado que escapa de la Península Coreana, que es ahora un páramo infestado de zombies que terminó destruido tras los intentos de varias naciones de eliminar la propagación del virus. El hombre es enviado de vuelta al puerto de Incheon para llegar a Seúl, pero es atacado por casualidad al encontrar supervivientes no infectados.

En la entrevista, el director también cuenta que Peninsula tiene el doble de presupuesto que la original, así que su escala es casi épica. “Hace que Train To Busan parezca una película independiente”, señala Yeon. “(Train to Busan) fue una película de alto concepto rodada en espacios estrechos mientras que Peninsula tiene un alcance mucho más amplio de movimiento”.

Se espera que la película se estrene durante el verano de este año (si el brote de COVID-19 lo permite) en Corea del Sur. Además, ya fue vendida por adelantado a varios territorios, incluyendo Norteamérica, Francia, América Latina, Hong Kong, Taiwán y el Reino Unido, así que esperemos poderla ver en los próximos meses. Aún no se estrena el trailer, pero a continuación, podemos ver algunas imágenes de la película.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?