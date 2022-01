Pedro Almodóvar hará su primer largometraje en inglés con Cate Blanchett

El aclamado cineasta español Pedro Almodóvar debutará en el cine en inglés con Cate Blanchett como protagonista: el primer largometraje en inglés del director llevará como nombre A Manual for Cleaning Women, y se encuentra todavía en las primeras fases de producción; además, la productora de Blanchett, Dirty Films, producirá la cinta para New Republic Pictures.

La película es una adaptación cinematográfica de la colección de relatos homónima escrita por Lucia Berlin, a la que se atribuye el mérito de haber conseguido un nuevo número de lectores para la autora fallecida cuando se publicó póstumamente en 2015. La premisa del libro sigue 43 historias que navegan por las vidas de varias mujeres que trabajan en empleos mal pagados y exigentes que pasan factura a su bienestar. Almodóvar escribió el guion en su español nativo antes de traducirlo al inglés para el proceso de producción.

Publicidad

En 2020, el director estrenó su primer cortometraje en inglés, The Human Voice, protagonizado por la siempre versátil Tilda Swinton, que fue preseleccionado por la Academia de Cine. En 2021 estrenó el largometraje en español Madres Paralelas, protagonizado por Penélope Cruz, colaboradora habitual de Almodóvar en siete películas como Volver, Los abrazos rotos o Dolor y gloria. Junto a Antonio Banderas, Cecilia Roth y Carmen Maura, Cruz ha aparecido en toda la filmografía del director, que abarca más de 40 años de cine.

Como sabemos, los temas habituales de una película de Almodóvar incluyen el melodrama, el humor extravagante y la disección de complejas narrativas a lo largo de la trama. La decoración y la puesta en escena brillantes son también un sello distintivo del director, así que esperamos que su visión se traduzca perfectamente en esta próxima película.

Blanchett ha trabajado recientemente en el largometraje Don’t Look Up y en dos películas con Guillermo del Toro, Pinoccio y Nightmare Alley. Andrew Yotin de Dirty Films, Coco Francini y la propia Blanchett producirán la película junto a Brian Oliver para New Republic Pictures y Almodóvar para El Deseo. Todavía no se ha anunciado la fecha de estreno de la película ni cuándo comenzará el rodaje, pero estaremos muy atentos a los detalles.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?