Patti Smith le escribe un poema a Greta Thunberg por su cumpleaños 17

Para conmemorar el cumpleaños número 17 de Greta Thunberg, la cantante y poeta Patti Smith le escribió un poema, en el cual halaga su dedicación por el planeta tierra y por su lucha por un mejor futuro para las próximas generaciones.

Junto con el poema, Smith le dedicó un feliz cumpleaños a la joven activista. La artista compartió el verso de 12 líneas (que no tiene título aún) en su cuenta de Instagram.

A continuación, el poema original en inglés:

This is

Greta Thunberg, turning

seventeen today, asking

for no accolade, no gifts,

save we not be neutral.

The Earth knows its kind,

just as all deities, just as

animals and the healing

spring. Happy birthday

to Greta, who stood today,

as every Friday, refusing

to be neutral.