Pareja vegana afronta la pena de muerte luego de causar la muerte de su hijo por desnutrición

Una pareja de Florida podría afrontar la pena de muerte o pasar el resto de sus vidas en la cárcel luego de que uno de sus hijos muriera por malnutrición. Los agresores, que fueron identificados como Ryan Patrick O’Leary, de 30 años de edad, y Sheila O’Leary, son veganos y alimentaban a sus cuatro hijos solamente con frutas y vegetales crudos.

La pareja tenía otros tres hijos, los cuales fueron el resultado de una relación previa de O’Leary con otro hombre. El mayor de estos tres sobrevivientes ya se lo habían quitado en un caso legal previo por delitos de malnutrición. Los otros dos infantes — uno de tres años y otro de cinco años de edad — también presentaron signos de negligencia y malnutrición (a uno de ellos le tuvieron que extraer varios dientes).

Este caso se remonta a noviembre del presente año, cuando la madre, O’Leary, llamó al 911 para solicitar ayuda, ya que su hijo de apenas 18 meses parecía estar frío y no respiraba. Ella misma intentó revivirlo hasta que llegaron los paramédicos, pero fue demasiado tarde, el infante había muerto.

