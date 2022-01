Paranoia, pirámides y caos en el primer tráiler de la serie “Moon Knight” de Marvel con Oscar Isaac

La Fase 4 del universo de Marvel finalmente se lanzó el año pasado, y la fuerza de esta nueva secuencia de películas y series es introducir superhéroes menos conocidos por todos: hasta ahora, eso ha incluido a personajes como Shang-Chi, el equipo titular de Eternals, así como a Kate Bishop y Echo, a quienes vimos a finales de año en Hawkeye, entre otros. Pero ahora es el momento de que uno de los héroes más extraños de Marvel haga su entrada con el tráiler de la serie Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac como Marc Spector, un ex agente de la CIA que se ve envuelto en una guerra entre deidades después de convertirse en un conducto para un antiguo dios egipcio de la luna, Khonshu. ¿Suena un poco raro? La cosa mejora: Spector también sufre de trastorno de identidad disociativo, y sus superpoderes, si es que pueden considerarse así, son sus múltiples personalidades.

Esta es la sinopsis oficial de la serie: “Moon Knight sigue a Steven Grant, un apacible empleado de una tienda de regalos, que se ve acosado por desmayos y recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. Mientras los enemigos de Steven/Marc convergen sobre ellos, deben navegar por sus complejas identidades mientras se ven envueltos en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto”. ¡Intenso!

Moon Knight también está protagonizada por Ethan Hawke, Gaspard Ulliel y May Calamawy, mientras que Jeremy Slater es el encargado de dirigir junto con el cineasta egipcio Mohamed Diab y el equipo de directores Justin Benson y Aaron Moorehead. La serie de seis episodios debutará en Disney+ el 30 de marzo, justo a tiempo para darle la bienvenida a Doctor Strange In The Multiverse Of Madness el 6 de mayo. Dale un vistazo al tráiler a continuación.

