Oscars 2020: Thom Yorke, Pharrell y Elton John entre los favoritos

Con la confirmación de la fecha de la edición número 92 de los premios a la Academia de Ciencias y Artes Cinematrográficas de Hollywood, mayormente conocidos como los premios Oscar, que se realizarán el 9 de febrero del 2020, la academia dio a conocer algunas listas preliminares de los seleccionados en categorías como Mejor Canción Original y Mejor Score.

Algunos de los temas más sonados para la categoría de Mejor Canción Original son Speechless (Aladdin), Stand Up (Harriet), High Above The Water (Toni Morrison: The Pieces I Am), mientras que en la categoría a Mejor Score se encuentran Avengers: Endgame, Ford v Ferrari, Frozen II, Joker, y por su puesto, Thom Yorke con Motherless Brooklyn, y Elton John y Bernie Taupin con el tema (I’m Gonna) Love Me Again de la película Rocketman, entre otros.

Y si bien aún falta poco más de un mes para conocer los verdaderos nominados a cada categoría, acá les dejamos un adelanto de estas dos categorías:

Mejor Canción Original:

Speechless – Aladdin

Letter To My Godfather – The Black Godfather

I’m Standing With You – Breakthrough

Da Bronx – The Bronx USA

Into The Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Catchy Song – The Lego Movie 2: The Second Part

Never Too Late – The Lion King

Spirit – The Lion King

Daily Battles – Motherless Brooklyn

A Glass of Soju – Parasite

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

High Above The Water – Toni Morrison: The Pieces I Am

I Can’t Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

Glasgow – Wild Rose

Mejor Score:

Avengers: Endgame

Bombshell

The Farewell

Ford v Ferrari

Frozen II

Jojo Rabbit

Joker

The King

Little Women

Marriage Story

Motherless Brooklyn

1917

Pain and Glory

Star Wars: The Rise of Skywalker

Us

Aunque esta sea apenas una lista preliminar, la academia tiende a dar sorpresas, las cuales conoceremos a partir del 13 de enero del 2020, cuando se anuncien todas las nominaciones confirmadas.

