OMS declara el COVID-19 como pandemia; Colombia registra 6 nuevos casos

Desde que se reportó el primer caso del virus covid-19 en Brasil el 26 febrero, ya son 13 los países del hemisferio sur los perjudicados con el coronavirus: Brasil, Bolivia, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Paraguay y Panamá. Y mientras cada día incrementan los afectados a nivel mundial, era de esperarse que la OMA declarara el coronavirus como una pandemia mundial.

