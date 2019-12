Off-White y el Museo de Louvre crearon una colección inspirada en la genialidad de Leonardo da Vinci

Off-White y el Musée du Louvre colaboraron juntos para crear una colección centrada en la obra de Leonardo da Vinci, Vitruvian Man. La inusual capsula llega en uno de los momentos más dificiles para el museo parisino, ya que la organización sin fines de lucro Italia Nostra prohibió al Louvre mostrar la obra maestra de da Vinci.

La colección cuenta con piezas como sudaderas con capucha y camisetas, fusionando los logotipos y gráficos característicos de Off-White con las pinturas de Da Vinci, incluyendo Virgin of the Rocks y The Virgin and Child with Saint Anne. Las prendas llegan en colores en blanco y negro, y dan nueva vida a las obras icónicas.

El nuevo proyecto dirigido por el diseñador Virgil Abloh es su más reciente herramienta para hacer referencia a la genialidad de da Vinci. En trabajos anteriores, como su colaboración con IKEA — donde apareció una impresión de la icónica Mona Lisa, y señala la influencia del artista en el arte, la ciencia, la arquitectura y la ingeniería — Abloh habría honrado la memoria de da Vinci con sus extraordinarias piezas de innovación.

“Para mí, da Vinci simboliza todo lo que fue el Renacimiento. Quiero juntar estos dos mundos que son aparentemente diferentes: moda y arte. Es una parte crucial de mi trabajo en general demostrar que cualquier lugar, sin importar cuán exclusivo parezca, es accesible para todos. Que puede estar interesado en expresarse a través de más de una práctica y que la creatividad no tiene que estar vinculada a una sola disciplina. Creo que Leonardo da Vinci fue quizás el primer artista en vivir según ese principio, y yo también estoy tratando de hacerlo”.

La colección Musée du Louvre x Off-White está actualmente disponible a través de la tienda en línea y la tienda de regalos del Louvre, en el sitio web de Off-White ™, así como en las tiendas de París y Milán, Farfetch, y en las tiendas de Browns y Galería EM_PTY.

Parte de la colección de OFF-WHITE con el Museo de Louvre inspirada en Leonardo Da Vinci. Fotografía: OFF-WHITE

