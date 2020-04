“Normal People”: Marianne y Connell serán la nueva relación tóxica de la TV en lo nuevo de Hulu

Normal People es una novela sobre la fascinación mutua entre dos personas que no consiguen encontrarse a ellos mismos, original de la escritora irlandesa Sally Rooney y que tendrá una adaptación televisiva de la mano de Hulu y la BBC que está próxima a estrenarse.

Al igual que la novela original, la serie de Normal People seguirá la complicada relación entre dos jóvenes en Irlanda — Marianne, una chica solitaria, y Connell, el chico popular cuya madre trabaja para la familia de Marianne — mientras se exploran a ellos mismos y descubren cómo desenvolverse en el mundo como “personas normales”.

Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal interpretan a Marianne y a Connell respectivamente. Daisy ha participado en proyectos como Gentleman Jack de HBO y Silent Witness de la BBC. En el caso de Paul, este es su primer papel en televisión, pero ha participado en obras de teatro en Londres y Dublín como A Portrait of the Artist as a Young Man y A Midsummer Night’s Dream, de acuerdo con Harper’s Bazaar.

Lenny Abrahamson, director nominado al Oscar por su trabajo en Room, fue el encargado de dirigir los primeros seis episodios, mientras que Hettie Macdonald, directora de Howard’s End, estuvo a cargo de dirigir los otros seis, para un total de 12 episodios para la temporada inicial.

La serie se estrenará a través de Hulu este 29 de abril, y aquí te dejamos el trailer de lo que promete ser la nueva relación tóxica obsesiva a la cual nos volveremos adictos.

