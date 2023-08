Noah Schnapp dice que seguiría en el armario si Will no fuera gay en “Stranger Things”

Noah Schnapp se sinceró recientemente sobre su salida del armario y sobre cómo interpretar a Will Byers en Stranger Things le ayudó a darse cuenta de que era gay. Como recordamos, a principios de este año, Schnapp hizo pública su homosexualidad. En TikTok, el querido actor compartió un vídeo con la leyenda: “Supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba”. También escribió: “Cuando finalmente le dije a mis amigos y familia que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos'”.

Desde entonces, el vídeo ha sido visto más de 90 millones de veces, y los fans se han apresurado a enviarle su cariño y apoyo. En declaraciones recientes a Variety (hechas antes de la huelga de actores pero publicadas ayer), Noah comentó la reacción que suscitó el vídeo: “Cuando abrí el teléfono al final del trayecto en el auto, había como mil mensajes de texto con corazones y felicitaciones y banderas arco iris”. Y continuó: “Estaba llorando. Decía: ‘Lo logré. Lo hice. No tengo que preocuparme'”. Noah reveló entonces cómo le afectó interpretar a Will en Stranger Things, que también es gay. A lo largo de las cuatro primeras temporadas de la serie, se da a entender que Will es gay, y que está enamorado del personaje de Mike Wheeler.

Hablando de cómo fue que la gente cuestionara su sexualidad a una edad tan temprana, Noah dijo: “Creo que me hizo guardármelo más profundamente. Porque me lo estaban sacando de dentro de una forma tan pública”. Sin embargo, Noah dijo que la reacción a que Will fuera gay le ayudó. Dijo: “Como que estalló en la prensa, y todo el mundo estaba como, ‘¡Oh, Will es gay! ¡Hurra! Vi todos esos comentarios en Instagram y TikTok. No había ni un comentario malo sobre su homosexualidad. Yo estaba como, si él tiene todo este apoyo, entonces ¿por qué debería preocuparme por nada?”. Y añadió: “Una vez que acepté plenamente que Will era gay, fue una velocidad exponencial hacia la aceptación por mi parte. Estaría en un lugar completamente diferente si no tuviera que interpretar a Will, y no lo tuviera para abrazarme y ayudarme a aceptarme”. Agregó: “Creo que si nunca hubiera interpretado a ese personaje, probablemente seguiría en el armario”.

Noah también explicó que ir a la universidad en 2022 le hizo darse cuenta de que era gay y no podía permanecer su identidad en secreto. Dijo: “Todas estas chicas nuevas estaban empezando a coquetear conmigo, y yo estaba como, ‘No me gusta esto. No quiero esto’. Me dije: ‘Mierda. Ahora lo sé'”. Noah se lo contó a su hermana gemela, pero volvió a la universidad sin decir nada. Noah dijo: “Ser plenamente consciente de ello y ocultarlo descaradamente, fue muy duro. Todo se volvió miserable durante esos meses”. Entonces empezó a declararse ante el resto de su familia y sus compañeros de reparto. Noah contó cómo reaccionó su compañera de reparto y mejor amiga en la vida real, Millie Bobby Brown: “Ella estaba como: ‘¡Oh, Schnapper! Por fin me lo dices'”.

Noah también reveló que recibió una gran cantidad de mensajes de texto de personas que estaban interesadas en salir con él después de que salió del armario. Dijo: “De repente, hubo una gran afluencia de gente en mis mensajes. Y, sin duda, algunos grandes nombres que no conocía. Me lo tomo como un cumplido y sigo adelante”. En cuanto a cómo está enfocando las citas, Noah dijo: “Solo estoy disfrutando de la vida, y si alguien se acerca, entonces bien… pero no estoy tratando activamente de encontrar una pareja”.

