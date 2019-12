No todo es CBD: Estos 5 cannabinoides también están siendo usados para la salud y la belleza

A estas alturas, puede que ya estés un poco cansado de leer sobre las supuestas y comprobadas bondades del CBD: el compuesto derivado del cannabis parece haber alcanzado su punto máximo de saturación en el mercado de la salud alternativa, pues hay desde aceites, pasando por gomitas y lubricantes íntimos.



El CBD ha logrado una reputación como una cura para todo lo que que nos aflige, ya sea músculos adoloridos, ansiedad o piel sensible. Pero el CBD no es el único compuesto que el cannabis tiene para ofrecer: en realidad hay más de 100 cannabinoides diferentes en una planta de cannabis promedio. Conocidos como cannabinoides “menores” o “raros”, no tienen la misma exposición, debido en gran parte al hecho de que el CBD es el más fácil y barato de extraer y purificar.

Los cannabinoides menores como el CBN y el CBG tienen “propiedades especiales y únicas” que no son compartidas por el CBD, y algunos han demostrado ser más eficaces en ciertos aspectos, tal como lo explica el Dr. Andrew Salzman, presidente de Chilmark Labs, una compañía de fabricación y procesamiento de cannabinoides. La buena noticia es que gracias a las nuevas tecnologías y a un conocimiento más profundo de la planta de cannabis en su conjunto, los científicos, investigadores y activistas del cannabis están empezando a concienciar sobre el potencial de estos cannabinoides alternativos.

Aunque es tentador verse envuelto en las posibilidades, los expertos aconsejan un sentido general de precaución, ya que habrá quienes usen estos canabinoides como un truco de marketing. “Todavía estamos en el Salvaje Oeste en este sentido”, dice la Dra. Manisha Singal, Directora Médica de Aethera Beauty. “Aunque hay miles de estudios observacionales, la ciencia sigue rezagada”. Por lo tanto, antes de comprar nada, infórmate sobre cómo identificar a los falsificadores: busca aquellas marcas que se autorregulan proporcionando un Certificado de Análisis (CoA) de sus productos — una certificación realizada por un laboratorio independiente acreditado que muestra todas las cantidades de los cannabinoides mayores y menores en un producto.

Con eso en mente, considera esto como una vistazo al futuro de lo que los cannabinoides podrían convertirse en un futuro cercano, una vez que los científicos tengan más libertad y recursos para estudiar el impacto de estos en la salud y el bienestar humano. A continuación, un vistazo a los cannabinoides que no son CBD ni THC, y que vale la pena conocer.

1. CBN (Cannabinol)

Este es un cannabinoide ligeramente psicoactivo conocido por sus poderosas propiedades sedantes y relajantes. El CBN puede ayudar a aliviar los síntomas de ansiedad, insomnio y estrés.

2. CBG (Cannabigerol)

Es un cannabinoide no psicoactivo que puede ayudar en la hidratación y curación de la piel seca, psoriasis y eczema. Posee poderosas propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antimicrobianas, antimicóticas y antioxidantes.

3. CBC (Cannabichromene)

Este es un cannabinoide no psicoactivo que puede aliviar el dolor, combatir el acné, actuar como antidepresivo y ayudar con los trastornos digestivos y gastrointestinales.

4. CBDV (Cannabidivarin)

Es un cannabinoide no psicoactivo que reduce las náuseas, la inflamación y puede ser beneficioso en el tratamiento del dolor, los trastornos del estado de ánimo y el acné.

5. THCV (Tetrahydrocannabivarin)

Finalmente, te presentamos a un cannabinoide que es un poderoso supresor del apetito, y que ha demostrado ser muy efectivo en el tratamiento de la inflamación y el acné sin los efectos psicoactivos del THC.

