Nicolas Jaar se une a FKA twigs y Lydia Lunch en un nuevo EP

Nicolas Jaar lanzará su nuevo EP en colaboración con FKA twigs y Lydia Lunch este viernes 31 de enero bajo su alias Against All Logic. FKA aparece en el tema Alucinao junto con Estado Unido, mientras Lunch prestó su voz para el tema Of Shameless Abundance.

Vale la pena destacar que Jaar fue co-productor en el disco MAGDALANE de Twigs de 2019.

El anuncio del lanzamiento de este EP lo hizo a través de su cuenta en Instagram, y vino acompañado por otra producción: un mix de una hora de música de Jaar que no había publicado anteriormente, y que compartió a través de su página en SoundCloud.

En 2018, Jaar recopiló todos sus temas bajo Against All Logic, principalmente tracks house y disco con el título 2012-2017 compilation. Con este proyecto, Nicolas no busca usar su imagen, y siempre pide que en su lugar, su alter ego sea representado por “cualquier foto de un hombre militar usando un teéfono móvil”.

